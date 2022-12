Népszámlálás 2022: ez vár azokra, akik nem töltötték ki a kérdőívet

A népesség 96 százalékáról érkezett be kitöltött kérdőív az előírt határidőig a 2022-es őszi népszámlálás során. Online 3,2 millió címről futott be adat, a számlálóbiztosok pedig 1,5 millió címen írták össze az információkat. Aki nem vett részt a népszámláláson, akár 200 ezer forintos bírsággal is sújtható.

A határidőig, vagyis november 28-ig 4,6 millió lakás- és 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be a népszámlálás rendszerébe; utóbbi a becsült várható népesség 96 százaléka – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Világgazdaság érdeklődésére. Fotó: Illyés Tibor / MTI Milyen adatokat gyűjtöttek a 2022-es népszámlálás során? A népszámlálás online szakaszában alig három hét alatt 3,2 millió címről összesen 7 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerbe. Ez volt az első alkalom, hogy a KSH ennyi embert el tudott érni interneten keresztül, ez az arány, ilyen rövid idő alatt nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek számít – hangsúlyozta a hivatal. A november 20-án zárult második szakaszban mintegy 23 ezer számlálóbiztos országszerte 5 millió címet ellenőrzött, közel 1,5 millió címen írta össze a lakások jellemzőit, és 2,2 millió személyi kérdőívet töltött ki az adatszolgáltatók közreműködésével. Népszámlálási adatok A cenzus lezárultával megkezdődött az adatok feldolgozása, amelyet állami nyilvántartások felhasználása támogat. A KSH a népszámlálás során gyűjtött információkat összeveti az adminisztratív adatokkal, és szükség esetén pótolja a hiányosságokat. A népszámlálás első eredményei már 2023 első negyedévében elérhetők lesznek, a részletes adatok publikálása pedig 2023 őszén várható. Mennyit kell fizetnem, ha nem töltöttem ki? Az összeírásban a népszámlálási törvény értelmében kötelező volt a részvétel. A hivatalos statisztikáról szóló törvény pedig kimondja, hogy 200 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem teljesítette. Az adatszolgáltatást önhibájukból nem teljesítők bírságolásáról a fővárosi és megyei kormányhivatalok döntenek a jogsértés elkövetésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül indított eljárásban.

