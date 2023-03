Rejtélyes körülmények között meghalt egy ukrán menekült kislány

Eszméletlenül találtak rá egy 14 éves ukrán lányra az Egyesült Királyságban egy dél-devoni strandon. A lányt kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét – jelentette a brit rendőrség.

Holtan találták az eltűnt ukrán kislányt a Dawlish Beachen.

Fotó: Shutterstock

A hatóságok megerősítették, hogy a lány és az édesanyja is menekült volt,

de az egyelőre nem derült ki, hogy a Homes for Ukraine programban vettek-e részt, amely lehetővé teszi az Egyesült Királyságban élők számára, hogy az orosz–ukrán háború elől menekülő ukrán állampolgárokat támogassanak vagy fogadjanak be – számolt be róla a Sky News.

A rendőrség tájékoztatása szerint szombat este kaptak bejelentést arról, hogy egy tizenéves lány eltűnt a devoni Dawlish körzetéből. A keresést rendőrségi helikopterek és a parti őrség támogatásával végezték, később egy eszméletlen lányt találtak a Dawlish Beachen. Repülővel szállították az exeteri Royal Devon kórházba, ahol később életét vesztette.

A rendőrség közleménye szerint az azonosítás megtörtént, a legközelebbi hozzátartozókat értesítették.

A lány halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok.

A rendőrség arra kérte azokat, akiknek van valamilyen biztonságikamera- vagy kapucsengő-felvétele, ami segítheti a nyomozást, hogy jelentkezzenek. A boncolásra csütörtökön kerül sor.

Az elhunyt lány ukrán állampolgár volt, aki Dawlish környékén élt. Felvettük a kapcsolatot az ukrán nagykövetséggel, és a belügyminisztérium is tud az esetről

– ismertette Becky Davies, a devoni és cornwalli rendőrség nyomozója. Egyelőre sem a brit belügyminisztérium, sem az ukrán nagykövetség nem kommentálta a hírt.