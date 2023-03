A New York-i kerületi ügyész, Alvin Bragg vizsgálata nyomán a vádesküdtszék szavazta meg az amerikai politika történetében példátlan vádemelést. A vádirat részleteit péntekig kell nyilvánosságra hoznia az ügyésznek. Donald Trump hivatalos vád alá helyezésére és a vád ismertetésére valószínűleg jövő hét elején kerül sor.

Fotó: AFP

Donald Trumpot azzal vádolják, hogy 2016-ban, az elnökválasztási kampány idején akkori ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül 130 ezer dollárt juttatott el Stormy Daniels felnőttfilmes színésznő számára, hogy hallgasson a kettőjük között állítólag 10 évvel korábban zajlott intim kapcsolatról. Trump tagadja a kapcsolat tényét a nővel.

Donald Trump közleményben reagált a vádemelésre, amelyet a legmagasabb fokú politikai üldöztetésnek és választásokba való beavatkozásnak nevezett. Azt írta, hogy az Egyesült Államok volt elnöke elleni vádemelés visszaüt, és bűnösnek nevezte a demokratákat abban, hogy visszaélnek a jogrendszerrel annak érdekében, hogy politikai ellenfelüket megbüntessék. Úgy vélte, hogy a radikális baloldali demokraták már hivatalba lépése előtt boszorkányüldözésbe kezdtek ellene.

Donald Trump vezet a közvélemény-kutatóknál a republikánusok között Ron DeSantis támogatottsága csökken, miközben Donald Trump egyre népszerűbb a republikánusok körében – derült ki a FoxNews közvélemény-kutatásából. Joe Bidennel szemben megosztottak a demokrata szavazók, többségük nem támogatná, hogy a jelenlegi elnök újra elinduljon a választáson.

A demokraták hazudtak, csaltak, loptak a megszállottságuk jegyében, hogy elkapják Trumpot, de most valami hihetetlent tettek – egy teljesen ártatlan ember ellen emeltek vádat

– fogalmazott a volt elnök.

A vádemelés hírére a kongresszus alsóháza jogi bizottsága elnöke, Jim Jordan úgy reagált, hogy az felháborító.

Az ügyben 2019-ben a New York-i ügyészség úgy döntött, nem emel vádat, 2021-ben a szövetségi választási bizottság is a vádemelés ellen foglalt állást. Tavaly januárban Alvin Bragg demokrata New York-i kerületi ügyész hivatalba lépésekor felfüggesztette a volt elnök elleni vizsgálatot, majd újraindította.

A vizsgálat során meghallgatták Michael Cohent, a volt elnök egykori ügyvédjét, aki egy korábban ellene zajló büntetőeljárásban bűnösnek vallotta magát abban, hogy pénzeket juttatott a színésznőnek.

Donald Trump csaknem két hete a közösségi oldalán arról írt, hogy vádemelés és letartóztatás vár rá az ügyben. Az ügyet politikai indíttatású eljárásnak minősítette, és tiltakozásra szólított fel ellene.

Alvin Bragg ügyész azzal vádolta Trumpot, hogy a bejelentésével hamis várakozásokat kelt.

A vádemelés példátlan az Egyesült Államok politikatörténetében, ugyanis bűntetőügyben soha nem történt hasonló lépés volt vagy hivatalban lévő elnök ellen.