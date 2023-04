Az ukrán piacot nem sújtja zöldség- vagy gyümölcshiány, ám a termékek ára sokszor az egekben van.

Az energiaválság akadályozta a termés jelentős részének megfelelő tárolását. A hagyma, illetve a sárgarépa elsősorban Herszon és Zaporizzsja megyéből származik, az ideiglenes megszállás miatt ezek nem voltak elérhetőek az ukrán fogyasztók számára

– fejtette ki Tarasz Viszockij ukrán agrárpolitikai és élelmiszerügyi miniszterhelyettes. Hozzátette, Herszon egy részének tavaly őszi felszabadítása azonban reményt ad arra, hogy a dél-ukrajnai régióból származó gyümölcsök és zöldségek fokozatosan újra megjelennek a piacon.

Fotó: AFP

Mint ismert,

számos mezőgazdasági vállalkozást tettek tönkre és fosztottak ki az orosz megszállók, ezért az adott régió zöldség- és gyümölcstermesztőinek többsége nem képes a gyors újrakezdésre.

Makszim Hopka, az Ukrán Agrárgazdasági Klub (Ukab) elemzője szerint a földterületek nagy része robbanóanyag-maradványokkal szennyezett, ezek eltávolítása időbe telik. Mint mondta, Herszon megye részleges felszabadítása lehetővé teszi a közeli Mikolajiv, Kirovohrad és Odessza megye aktívabb és biztonságosabb zöldségtermesztését.

Az Összukrán Agrártanács szakértői elmondták, egyesületük tagjai között vannak Herszon megye felszabadított területeiről származó gazdálkodók, akik gyümölcs- és zöldségtermesztésre szakosodtak, ám még nem tértek vissza a piacra.

Denisz Marcsuk, az Összukrán Agrártanács helyettes vezetője kiemelte,

a felszabadított területeken a gazdaságukat részben vagy teljesen elvesztő gazdáknak nincs anyagi forrásuk az aknamentesítésre, ennek megfelelően idén tavasszal nem tudják megművelni a földterületeiket, és nem folytatnak gazdasági tevékenységet.

Ezért szerinte Ukrajnának a területek alapos aknamentesítéséhez mind anyagi támogatás, mind speciális eszközök bevonását kell szorgalmaznia.

Az ukrán piac már valamelyest alkalmazkodott a háborús körülményekhez, emellett a gyümölcs- és zöldségkínálat a frontvonal mellől származó termékek nélkül is bőséges. Ez az alternatíva azonban egyáltalán nem olcsó. Az Ukab szerint a déli megyékből származó készlet hiánya kézzelfogható hatást gyakorol a piaci kínálatra, ezért az árak folyamatosan változnak.

A szövetség szakértői szerint Kijev, Lemberg és Vinnica megyében is sok zöldséget termesztenek, ám az elmúlt szezonban ott is számos problémával szembesültek: emelkedő műtrágyaárak, logisztikai nehézségek, üvegházak áramellátási problémái stb.

Kevés a hagyma és a répa

Katerina Nicsajeva, a Varus üzletlánc illetékes részlegének igazgatója elmondta, üzleteikben nagy a kereslet a burgonya és a cékla iránt, ami a megfizethető áraknak köszönhető. Emellett tovább nő a kereslet a szezonális tavaszi zöldségek – retek, uborka, saláta – iránt is.

Némi hiányt észleltünk hagymából és sárgarépából. Ám a polcokon ez nem lesz kimutatható, importáru beszerzését tervezzük

– tette hozzá.

Az új szezon kezdete hagyományosan árcsökkentésre ösztönöz. Az idei év sem lesz kivétel,

annak ellenére, hogy a háború folytatódik. Makszim Hopka Ukab-elemző szerint valóban várható az árcsökkenés, a mértéke azonban még ismeretlen. Véleménye szerint attól is függ, hogy az ukrán piacon lesz-e elegendő kínálat.

Szakértők szerint különösen az ukránok körében népszerű gyümölcsökből – sárgabarack, cseresznye, szilva – kerül kevesebb a piacra a keleti régiókból. A legtöbb gyümölcsöt Közép- és Nyugat-Ukrajnában termesztik, ezért itt valamivel jobb a helyzet.

A kormány már jóváhagyta a kiemelt intézkedéseket azoknak a mezőgazdasági területeknek a felmérésére és aknamentesítésére, ahol zöldség- és dinnyetermesztést terveznek. Ez lehetővé teszi a gazdálkodók számára, hogy a lehető leghamarabb megkezdjék a vetést, és az új szezonban jó minőségű és megfizethető zöldségeket és gyümölcsöket biztosítsanak a lakosságnak.