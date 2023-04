Idén rekordszámú, 22 ezer futóra számítanak a május elején esedékes NN Ultrabalaton verseny szervezői, akik a korábbi évekhez hasonlóan a futók időmérő csipjeinek letéti díját idén is jótékony célokra ajánlják fel, ezúttal egészségügyi intézményekre és szervezetekre esett a választásuk.

Fotó: Steve Design

Koncepcióváltásunk fő oka az volt, hogy a korábbi évekkel ellentétben idén szerettük volna, ha nem csak egy-egy ember életében, hanem szélesebb körben tudunk változást elérni és több mindenkinek segíteni azzal, hogy az egészségügyi intézmények, kórházi osztályok vagy egészségügyi célokat támogató szervezetek mögé állunk

– tudtuk meg a verseny szervezőitől, ismertetésük szerint az elmúlt az években összesen több mint 25 millió forint készpénzadománnyal járultak hozzá beteg gyermekek gyógykezeléséhez. A tavalyi év ráadásul nagy előrelépést jelentett számunkra, hiszen a futók rekordösszegű – a 2021-es pénzadomány négyszeresét – 4 815 500 forintot gyűjtöttek össze, amit a BioTechUSA-cégcsoport további 5 millió forinttal egészített ki, végül az első három helyezett között 50-30-20 százalékos arányban osztottak szét.

A mostani kampányukban a verseny közösségi oldalán tették közzé felhívásukat, amelyben javaslatokat vártak a támogatásra érdemesnek tartott kórházi osztályokról, egészségügyi intézményekről, illetve szervezetekről. A felhívásra kimagasló érdeklődést tapasztaltak: 5000-nél is több javaslat érkezett, több mint 100 különböző egészségügyi intézmény, osztály vagy alapítvány kapott szavazatot.

Ebből végül 6 intézményt választottak ki, amelyek közül a BioTechUSA honlapján április 25-ig lehet voksolni.

Köztük van a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház kardiológiai profilú belgyógyászati osztályának orvosokból és nővérekből álló csapata, akik a futóversenyen maguk is részt vesznek. Koncz Klára belgyógyász rezidens, csapatvezető elmondta, mindez számukra nemcsak a pénzről szól, hitelességi kérdés is, hogy kardiológusként ne csak beszéljenek az egészséges életmódról, hanem példát is mutassanak.

Ezekre az intézményekre lehet szavazni:

Állami Szívkórház Balatonfüred

Bethesda Gyermekkórház

Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Gyermekszív Központ - GOKVI

Peter Cerny Alapítvány

Zala Megyei Szent Rafael Kórház