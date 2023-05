Az Amerikai Pszichológusok Szövetsége (APA) új jelentése több kutatásra szólít fel azzal kapcsolatban, hogy a technológia hogyan alakíthatja át a tizenévesek fejlődését. A közösségi média pár év alatt az egész világot behálózta, és a fiatalok közül egyre többen vannak, akiknek a gyerekkorát is felemésztette – írta a Bloomberg.

A fiatalok minden nap órákat töltenek el a különböző közösségimédia-platformokon.

Fotó: Shutterstock

Az olyan platformok, mint az Instagram, a Snapchat vagy a TikTok újdonságnak számítanak, ahogyan az is, hogy bármikor elérhetjük őket a telefonunkon keresztül – ez azt is jelenti, hogy kevés kutatás áll rendelkezésre a gyermekek agyára, személyiségére gyakorolt hosszú távú hatásukról.

A rendelkezésre álló információ nagy része homályos: rengeteg korrelatív bizonyíték van arra, hogy ezek a közösségimédia-platformok kedvezőtlen hatással vannak a fiatalok fejlődésére, de nagyon kevés az ok-okozati adat.

Ez nem jelenti azt, hogy a közösségi média gyerekekre gyakorolt káros hatásairól szóló feltételezéseink nem igazak, vagy hogy a szülőknek nincs okuk az aggodalomra. A közösségi média azonban nem fog eltűnni az életünkből, a felnőttek túlnyomó része is használja, ráadásul sok munkahelyen és a szociális életben is úgy tűnhet, mintha kötelező lenne a használata.

Ahogyan a káros hatásokról, úgy a pozitívumokról is kevés adat áll a rendelkezésünkre, pedig az internethez hasonlóan ezek a platformok is kiváló eszközök lehetnek, ha megfelelően használjuk őket – az viszont kérdéses, hogy a fiatalok ezt ki is tudják használni, vagy csak függővé válnak.

Az a kevés bizonyíték, amikt van, nem meglepő módon arra utal, hogy a közösségi média nem tesz jót a fiatal agyaknak. Sok gyerek első találkozása a közösségi médiával a lehető legrosszabbkor történik, ha az agy fejlődéséről van szó

– mondta Mitch Prinstein, az APA tudományos vezetője.

A „tetszik” gomb vagy a végtelen mennyiségű tartalom teljesen más hatással van a fiatalok agyára, mint a felnőttekére. A közösségi média arra ösztönzi a gyerekeket, hogy folyamatosan online maradjanak, és mindent megtegyenek azért, hogy követőket és elismerést szerezzenek ezeken a felületeken.

A TikTok az egyik legújabb és legnépszerűbb közösségi média, amelyet úgy terveztek, hogy függővé tegye a felhasználóit.

Fotó: Shutterstock

Sokkal több és eredményesebb kutatás születne, ha a technológiai cégek nyíltan beszélnének arról, hogy mit tudnak a fiatalok platformhasználatáról, és több pénzt fektetnének a káros hatások felfedezésére. Erre azonban kicsi az esély, ugyanis a vállalatok ezzel saját maguk ellen dolgoznak.

A közösségimédia-platformoknak ugyanis minél több felhasználóra és minél tartósabb nézettségre van szükségük, hogy profitot tudjanak termelni.

Ennek érdekében Szilícium-völgy minden évben milliárdokat költ arra, hogy a felületeik minél nagyobb függőséget okozzanak – a közösségimédia-függőség rengeteg embert érint, a gyermekek pedig erre sokkal érzékenyebbek, mivel nehezebben tudják kontrollálni vagy akár csak észrevenni a saját viselkedésüket.

A technológiai vállalatoknak azonban többet kell tenniük a felhasználói élmény átalakítása érdekében, hogy biztonságosabbá tegyék azt a fiatalok számára. Ha kiderül, hogy a közösségi média használata olyan függőséget okoz, mint a drogok, akkor a technológiai óriásoknak is korlátozásokkal kell szembenézniük, ami valóban csökkentené a bevételeiket.

Emellett a szülői felelősségről sem szabad elfeledkezni – a kiskorúaknak azért könnyű a hozzáférése a közösségi médiákhoz, mert megengedik nekik.

Természetesen az okostelefonok és számítógépek kézenfekvő eszközök lehetnek arra, hogy a gyerekeket lefoglaljuk, a tinédzsereknél pedig attól félhetünk, hogy a Facebook vagy az Instagram nélkül kimaradnak a közösségi élményekből. Azonban arról sokkal több kutatás készült, hogy a fiataloknak jót tesz, ha a szabadban vannak vagy ha a társaikkal élőben beszélgetnek.

Szülőként pedig észre kell vennünk, ha mi is belekerülünk a technológia csapdájába: a kisgyermekünk elsősorban tőlünk tanulja meg, hogyan kell viselkedni, és ha egész nap a telefonunkat bámuljuk, akkor azt fogják hinni, hogy ez normális és követendő.

Érdekes módon Bill Gates és Mark Zuckerberg sem engedi meg a gyerekeinek, hogy ezeket használják, és maguk sincsenek jelen a közösségi médiákon – lehet, hogy érdemes lenne követni a példájukat, hiszen ők tudják a legjobban, hogy milyen káros terméket adnak a kezünkbe.