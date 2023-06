Már most, a nyár elején látszik, hogy igen alacsony szinten vannak az ivóvízkészletek Délkelet-Angliában. Katasztrofális következményei lennének, ha a tartalékok kiapadnak, így a változatlanul száraz időjárás miatt a területen betiltották a locsolást.

Már csak pár napig mehetnek a locsolók.

Fotó: Avenet Pascal / AFP

A South East Water Ltd. közleménye szerint a június 26-tól hatályos tilalom Kent és Sussex háztartásaira is hatással lesz, ugyanis

az emberek nem használhatják majd a kerti tömlőket sem locsolásra, sem autómosásra, sem úszómedencék töltésére.

A szabályok megsértése esetén 1000 font bírságra is számíthat az adott háztartás.

Az elővigyázatos lépésről az után döntöttek, hogy tavaly rekordmeleg és sohasem látott szárazság sújtotta a szigetországot. Azt nem lehet tudni, hogy az idei nyár hogyan alakul, de annyi biztos, hogy a megszokottnál már most is melegebb a levegő. A helyzetet súlyosbítja, hogy a vízügyi társaság szerint nőtt a vízfogyasztás az elmúlt évihez képest. Ez nem kecsegtet sok jóval, ugyanis már tavaly is sok folyó lett hajózhatatlan, erdőtüzek terjedtek, megnehezítve a mindennapi életet.

A problémás helyzet sokkal hamarabb jött mint tavaly

– mondta a vízszolgáltató vezérigazgatója. David Hinton hozzátette, a locsolás korlátozása indokolt, ugyanis az ügyfelek alapvető szükségleteinek kielégítéséhez folyamatosan biztosítani kell a szükséges mennyiségű ivóvizet. A helyi környezet megóvásáról nem is beszélve. A vezető azt is hozzátette, a korlátozás mellett javaslatokat nyújtanak be a szabályozóhatósághoz, hogy megelőzzék a hasonló helyzeteket.