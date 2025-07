Balaton? Velencei-tó? Inkább Costa del Sol – Spanyolország egyre népszerűbb a magyar befektetési célú ingatlanvásárlók között

Udvarnoki Viktória egyértelműen növekvő érdeklődésről számol be. Ezt jól bizonyítja az is, hogy egyre gyakoribb, hogy az ügyfelek már nemcsak ingatlant vásárolnak, hanem a tervezett kiköltözés miatt már iskolát is keresnek a gyerekeiknek. A magyar vásárlók jellemzően 350–600 ezer euró közötti ársávban keresnek két hálószobás, tengerre néző, új építésű lakásokat. Gyakran olyan ingatlanok iránt érdeklődnek, amelyekért holland, svéd vagy belga vevőkkel versenyeznek.

Costa del Sol – egyre jobban megdobogtatja a magyar ingatlanbefektetők szívét / Fotó: robertharding via AFP

Costa del Sol térsége (vagyis Malaga, Marbella és Estepona a köztes tengerparti településekkel együtt) az elmúlt években nemcsak turisztikai, hanem ingatlanpiaci szempontból is jelentős fejlődést mutatott: 2024-ben

ezen a partvidéken átlagosan 12-14 százalékos áremelkedést regisztráltak a tartós keresletnek is köszönhetően, 2025 első hónapjaiban pedig tovább folytatódott ez a trend.

A térség növekvő népszerűségét jól jelzi, hogy a malagai repülőtér utasforgalma 2024-ben átlépte a 25 millió főt – ez több mint 11 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Marbella és Estepona élhetőségi szempontból évek óta Európa élvonalába tartozik. A magyar vásárlók gyakran úgy lépnek a piacra, hogy gyors bérbeadásból várnak megtérülést, de a szakértő tapasztalatai szerint az értéknövekedés sok esetben nagyobb hozammal kecsegtethet.

„Egy-egy új építésű projektnél, ha valaki már úgymond a tervezőasztalról vásárol, az átadásig akár 20-25 százalékos értéknövekedés is elérhető, ami egyértelműen felülmúlja a kiadásból származó bevételt. Ezzel együtt az ingatlan bérbeadásából származó, éves szinten átlagosan nettó 7-8 százalékos hozam sem tekinthető elhanyagolhatónak” – hangsúlyozta a Duna House spanyolországi partnere.

Kiszámíthatatlan bürokrácia

A vásárlási folyamat viszont jóval összetettebb, mint ahogy az elsőre tűnhet. A bürokrácia tehát – hiába vagyunk az EU-n belül –, sokszor megnehezítheti a vásárlást. Új építésű ingatlan esetén 10 százalékos áfa, használt lakásnál 7 százalékos illeték, valamint további 3-3,5 százalék járulékos költség terheli a vevőt. Ezek között szerepelnek például a földhivatali, ügyvédi és közjegyzői díjak.

Tény azonban, hogy a Covid-járvány alatt és után, a home office terjedésével, különösen megnőtt az érdeklődés a tengerparti ingatlanok iránt. És ez az érdeklődés azóta is kitart. A spanyol állam mindezt jól időzített fejlesztésekkel is támogatta:

több milliárd eurót fordítottak egyebek mellett játszóterek, iskolák, kórházak és egy több mint 200 kilométeres partszakaszt összekötő tengerparti sétány létrehozására.

„A piaci verseny mára annyira kiélezett, hogy a legígéretesebb projektek gyakran fel sem kerülnek a nyilvános hirdetési felületekre. Többször előfordult, hogy egy teljes ütem már a várólistáról elkelt. Ilyenkor a helyi fejlesztőkkel való közvetlen kapcsolat aranyat ér” – tette hozzá Udvarnoki Viktória. „A látványtervek pedig sok esetben csábítóak lehetnek, de távolról is érdemes körültekintőnek lennünk: lehet, hogy a lakás tényleg tengeri panorámás, de például közvetlenül alatta halad az autópálya.