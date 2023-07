Az orosz-ukrán háború 518. napja – friss hírek

Újabb mérsékelt sikerekről számoltak be az ukránok a déli és keleti frontról, Oroszország továbbra is jelentős tűzérségi erőt vet be.

3 órája | Szerző: Dénes Zoltán

Hivatalos és nem hivatalos ukrán beszámolók, valamint orosz katonai bloggerek jelentései szerint, az orosz erők Bahmut várostól délre súlyos veszteségeket szenvedtek el és úgy tűnik, hogy visszavonultak az ukrán oldalról érkező heves tüzérségi tüzek hatására - közölte a CNN. Ukrajna több hete próbálja megtörni ott az orosz ellenállást. Fotó: Anadolu Agency via AFP Az Andriivka melletti ukrán előrenyomulás része Bahmut bekerítésének és az orosz erők erőknek a városból való kiűzési tervnek – mondta kedden Szerhij Cserevatyi, az ukrán fegyveres erők keleti csoportjának szóvivője. Eközben az ukrán hadsereg azt is közölte, hogy némi előrelépést ért el a déli fronton, azon a területen, ahol közel két hónapja folyamatos harcok zajlanak. Valerij Sersen, a déli ukrán erők szóvivője elmondta, hogy a katonák mintegy 500 méterrel haladtak előre Staromaiorske városa közelében, amely az ukránok célpontja az ellentámadásuk kezdete óta. Közben az orosz erők tíz települést lőttek Szumi megyében július 25-én a Szumi megyei katonai igazgatás szerint. A Kyiv Independent arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órában a régiót 32 támadás és több mint 200 robbanás érte. Az orosz erők július 25-én iráni gyártmányú drónokkal támadták meg Harkov megyét – jelentette Mikola Baksejev pervomajszki polgármester a Telegramon. A támadás következtében ipari létesítmények sérültek meg. A tűzoltókat is a helyszínre küldték, miután nagy tűz ütött ki. Az orosz-ukrán háború előző napi híreit itt olvashatja.