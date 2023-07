A magyar uniós pénzek őre: „A bűn üldözése mindig drága” „Nemcsak az a dolgunk, hogy megvédjük az uniós pénzek felhasználását, hanem az is, hogy gazdasági kultúraváltást indítsunk el, hogy a gazdasági szereplők akarjanak és tudjanak is nemet mondani a korrupciós kihívásokra” – erről is beszélt az Integritási Hatóság elnöke. Bíró Ferenc emlékeztetett rá, hogy fiatal, mindössze hét hónapos szervezetről van szó, ezért várják az állampolgárok visszajelzéseit a működésükről.