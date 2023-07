A kínai védelmi minisztérium kedden közölte, hogy Henry Kissinger volt amerikai diplomata Pekingben találkozott az ország védelmi miniszterével. Li Sang-fu védelmi miniszter kijelentette, hogy Kína és az Egyesült Államok közötti „barátságos kommunikáció megsemmisült”, mert az Egyesült Államok nem kommunikált Kínával.

Sem az Egyesült Államok, sem Kína nem engedheti meg magának, hogy ellenségként tekintsen a másikra. Ha a két ország háborúba keveredne, az a két nép számára nem hozna semmilyen érdemi eredményt

– jelentette ki a volt külügyminiszter a kínai beszámoló szerint.

Fotó: AFP

A The Guardian cikke szerint a százéves volt amerikai külügyminiszter meglepetésszerű látogatására azután került sor, hogy John Kerry, az Egyesült Államok klímaügyi megbízottja Pekingben találkozott kínai tisztviselőkkel, hogy megvitassák, hogyan tud a két ország együttműködni a klímaválság leküzdésében. Kerry a legújabb a magas rangú amerikai tisztviselők sorában, akik ezen a nyáron Kínába utaztak, miután Antony Blinken amerikai külügyminiszter júniusban befejezte a régóta várt utazását.

A két nagyhatalom közötti viszony hónapok óta nem javul, de mindkét ország bízik abban, hogy a hivatalos párbeszéd újraindítása javíthatja a kétoldalú kapcsolatokat.

Kissinger látogatása, amely nem volt nyilvános, kívül esik a hivatalos találkozók listáján. Szinte pontosan 52 év telt el 1971. júliusi titkos pekingi látogatása óta, amely megnyitotta az utat Richard Nixon, az Egyesült Államok korábbi elnöke előtt, hogy normalizálja az USA és Kína közötti kapcsolatokat. Több mint fél évszázaddal később Pekingben sokan most is „Kína barátjának” tekintik Kissingert. Májusban a Global Times állami bulvárlap dicsérte Kissinger „borotvaéles elméjét”. A volt külügyminiszter többször is figyelmeztetett az Egyesült Államok és Kína közötti konfliktus katasztrofális következményeire.