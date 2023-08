Az Út – Fajó János és a Pesti Műhely címmel nyílt kiállítás augusztus 19-én Sanghajban, a Liu Haisu Művészeti Múzeumban. Az MNB Arts and Culture divíziója és a Fajó Alapítvány együttműködésében létrejött tárlat a későbbiekben több kínai helyszínen is bemutatkozik majd.

A sanghaji Liu Haisu Művészeti Múzeum

Az MNB 2020-ban kezdte el kortárs gyűjteménye építését, elsősorban a magyar geometrikus absztrakt és a neoavantgárd irányzat művészeire fókuszálva, akik a hatvanas-hetvenes években együtt haladtak a világ legprogresszívabb irányzataival, és maradandó életművük fontos mérföldkő a magyar művészet történetében.

A gyűjteményezés azóta kiegészült a középgenerációs és a legfiatalabb korosztály munkáival, de a misszió változatlan: a hazai közönség mellett külföldön is láthatóvá tenni az MNB által életre hívott kortárs gyűjtemény anyagát.

A most útjára induló kiállítássorozat Kína számos nagyvárosában lesz látható az év második felében.

„Az MNB Arts and Culture divíziónak nincs saját kiállítótere, de folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy gyűjteményünket láthatóvá tegyük a nagyközönség számára is. Külön öröm, ha ezt a nemzetközi művészeti világ fontos színhelyein tehetjük, egyfajta kultúrdiplomáciai misszióként. Egy vállalati gyűjtemény mindig növeli az adott intézmény presztízsét, jelen esetben az MNB gyűjteményének nemzetközi bemutatása nemcsak a bank, hanem az ország imázsát is pozitívan befolyásolja. Kína az utóbbi években jelentős mértékben fejlesztette kulturális infrastruktúráját, rengeteg új múzeum épült, amelyek kiemelt szerepet játszanak a nemzetközi kulturális kapcsolatok építésében, és amelyekben szívesen mutatnak be európai művészeket” – hangsúlyozta Hamvai Kinga, a gyűjtemény gondozásáért felelős MNB Arts and Culture divízió vezetője.

A tárlat anyaga a Pesti Műhely alapító tagjaira koncentrál, akik 1971 és 1988 között szitanyomó tevékenységgel foglalkoztak, és a korszak meghatározó művészeti közösségét alkották. A Pesti Műhely minden tagjától (Bak Imre, Fajó János, Hencze Tamás, Keserü Ilona, Mengyán András és Nádler István) több fontos alkotás is szerepel a Magyar Nemzeti Bank gyűjteményében, ezekből válogatott Sárvári Zita kurátor, kiegészítve a Fajó Alapítvány saját anyagával és kölcsönzött művekkel.

A Fajó Alapítványt a művész felesége, Fajóné Hajós Ágnes alapította 2019-ben azzal a céllal, hogy továbbvigye az alkotó szellemiségét és menedzselje a művészeti hagyatékot.

„Óriási öröm és nagy siker, hogy Fajó János és a Pesti Műhely története végre eljuthat a nagyközönség elé. Alapítványunk ugyan csak Fajót képviseli, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Pesti Műhely alkotó közösségét együtt tudjuk bemutatni, mert ezen művészek jelentősége hazánkban is mostanában kerül a helyére, és bízom benne, hogy ezzel párhuzamosan a kínai közönség előtt is hasonló sikereket fognak elérni” – nyilatkozta a kiállításról Váradi Mátyás, a Fajó Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A sanghaji Liu Haisu Művészeti Múzeumot 1995. március 16-án nyitották meg. Nemcsak kiállításoknak ad otthont, hanem akadémiai kutatásokat is támogat, nevelési funkciókat lát el, és elősegíti a kultúrák közötti átjárást. Magyar művészetet sem először láthat itt a kínai közönség, korábban a Kogart-gyűjtemény már bemutatkozott a falai közt. A sanghaji székhelyű nemzeti intézmény névadója, Liu Haisu a modern művészeti oktatás úttörője Kínában.