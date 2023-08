Moszkvai jóslat: megismétlődik a 15 évvel ezelőtti eseménysor, és háborút nyer Oroszország

Hiába a hetek vagy inkább hónapok óta alig mozduló frontvonalak, és az ukrán ellentámadás nagyon lassú előrenyomulása, számos orosz politikus továbbra is biztos abban, hogy Moszkva képes megnyerni a háborút – számolt be a TASZSZ orosz hírügynökség.

Fotó: AFP

Oroszország elég erős ahhoz, hogy különleges katonai műveletének minden célját elérje. Annak ellenére is, hogy szinte közvetlen konfrontációba kerül az egész NATO-val

– jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese kedden a Telegram-csatornáján.

A korábbi orosz elnök párhuzamot vont a jelenlegi konfliktus, valamint a 2008 augusztusában a szakadár georgiai területen, Dél-Oszétiában lezajlott fejlemények között.

2008 augusztusában is legyőztük ellenségeinket, és Oroszország a saját feltételei szerint biztosította a békét. A győzelem ezúttal is a miénk lesz!

– nyilatkozta Medvegyev, aki pont az említett időszakban, 2008 és 2012 között volt Oroszország elnöke.

Napra pontosan 15 évvel ezelőtt, 2008. augusztus 8-án Georgia az éjszaka folyamán fegyveres támadást intézett Dél-Oszétia ellen. Moszkva erre válaszul beavatkozott, arra hivatkozva, hogy meg szeretné védeni az ott élő civileket, akik közül sokan orosz állampolgárok voltak, valamint a térségben 1992 óta állomásozó békefenntartó csapatait.

A fegyveres konfliktus öt napig tartott. A harcokban több mint ezer ember vesztette életét, köztük 72 orosz is. Az akkori eseménysor végül azzal zárult, hogy augusztus 26-án Oroszország elismerte Dél-Oszétia és egy másik grúz autonóm régió, Abházia függetlenségét. A két szakadár területen azóta is előfordulnak kisebb konfliktusok, másfél évtized elteltével a régiók jogállása és a béke is vékony jégen áll.