Kevesebb orosz katona van a szakadár georgiai területeken

Az elmúlt időszakban kevesebb orosz katona látható Georgia vitatott hovatartozású területein, és az orosz haderő nagy mennyiségű katonai eszközt is kivont a térségből – számolt be a dpa német hírügynökségnek a térségben működő európai uniós megfigyelőmisszió vezetője. Dimitriosz Karabalisz görög diplomata arról is beszámolt, nem lát esélyt arra, hogy a jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló Dél-Oszétia és Abházia körüli konfliktus a közeli jövőben rendeződjön, de annak a veszélye sem áll fenn, hogy ismét nyílt harcok törnek ki.

Fotó: Vano Shlamov / AFP

Sem emberük, sem technológiájuk nincs, hogy bármit is csináljanak

– nyilatkozta mind az orosz, mind a georgiai félről Karabalisz. Az uniós diplomata szerint Georgia nem rendelkezik olyan erőforrásokkal, mint például Azerbajdzsán, amely kőolajbevételeit fegyverkezésre fordította, és sikeres offenzívát tudott indítani Hegyi-Karabahért. A két terület határán működő uniós megfigyelőmisszió közvetlenül farkasszemet néz az orosz katonákkal, és Karabalisz szerint az is biztonsági kockázat, hogy a tapasztaltabb csapatokat Oroszország kivonta Georgiából, és Ukrajnába küldte, Dél-Oszétiába és Abháziába pedig tapasztalatlan katonák és határőrök kerültek, akik sokszor a helyzettel sincsenek tisztában.

Fogalmuk sincs, kik vagyunk, nincsenek felkészülve. Ez biztonsági kockázat. Ezért orosz nyelvű szórólapokon igyekszünk elmagyarázni, hogy mit csinálunk

– mutatott rá Karabalisz.

Tizenöt évvel ezelőtt egyre fokozódó villongások és szeparatista belövések után Georgia támadást indított a szakadár Dél-Oszétia visszafoglalására, de az offenzívát Oroszország napokon belül visszaverte, és az orosz erők ellentámadásba mentek át, a terület egésze felett megszerezték az ellenőrzést. Dél-Oszétia hivatalosan és a nemzetközi közösség nagy része szerint Georgia része, de a terület korábban kikiáltotta függetlenségét, amelyet Oroszország elismert.