„Biztató hír is érkezett a börgöndi baleset sérültjeiről” – írja a Facebook-oldalán Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, hozzátéve, az édesapa magához tért a kórházban, miközben az édesanyát és kilencéves kislányukat továbbra is altatásban tartják. A politikus arról is beszámolt, hogy a Somogy vármegyei család részére gyűjtést szerveznek a lakóhelyükön, amelyhez Fehérvár 500 ezer forinttal járult hozzá.

Kérek és biztatok mindenkit, hogy ha teheti, lehetősége szerint segítsen a családnak! Gondolatainkban és imáinkban is velük vagyunk, mielőbbi, teljes felépülést kívánunk mind a négyüknek!

– fogalmazott a városvezető.

A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a börgöndi tragédia körülményeit.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Mi történt a Börgöndi Légiparádén?

Vasárnap délután, bemutatórepülés közben lezuhant és egy parkoló autóba csapódott a HA-RDM lajstromjelet viselő T–28-as Trojan kisrepülő a Börgöndi Légiparádén. A balesetben két ember, apa és fia, a gépet a magasba emelő 67 éves Rózsavölgyi Vilmos és a 37 esztendős Árpád a helyszínen meghalt, míg hárman – egy kislány, egy nő és egy férfi – súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Egy kisfiú könnyebben sérült, őt helyszíni ellátás után a székesfehérvári kórházba szállították. Az esetről videó is készült.

Mi okozta a tragédiát?

A tragédiával végződött manőver egy alacsony magasságban végrehajtott úgynevezett orsó volt. Az elsődleges szakértői vélemények arra utaltak, hogy a pilóta valószínűleg a kelleténél kisebb sebességgel hajtotta végre a műveletet, melynek következtében a gép „lecsúszott”. Kiemelték, ha nagyobb a magasság, még maradt volna idő a korrigálásra, így azonban erre nem volt semmi esélye. Madas László légi közlekedési szakértő szerint nem kizárható a műszaki probléma sem, ám

nagy a valószínűsége annak, hogy repüléstechnikai hiba vezethetett a szerencsétlenséghez.

A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a körülményeket.

Milyen állapotban vannak a sérültek?

A szüleivel együtt másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett a kilencéves kislány is, akinek az életéért a Budapesti Bethesda Gyermekkórház intenzív osztályán küzdenek. A gyermek kezelőorvosa azt mondta, hogy a kislányt többször meg kellett műteni, lélegeztetik, és még mindig életveszélyben van.

Ha másod- vagy harmadfokú az égési sérülés, akkor az esetek zömében műtéti kezelés válik szükségessé, a kiterjedéstől függően, hat-nyolc műtétet is jelenthet egy kezelés

– nyilatkozta a TV2 Tények című műsorának dr. Rácz Lajos plasztikai sebész. A szülők állapotát stabilizálták, őket a Honvédkórházban ápolják.