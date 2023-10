Kifulladt az ukrán ellentámadás

Az ősz megérkeztével sem sikerült áttörést elérnie az ukrán ellentámadásnak, és elfoglalni valamelyik célpontját – Tokmak, Bergyanszk vagy Vaszilivka városát –, miközben a további előretörést akadályozzák az aknamezők, az orosz légicsapások vagy épp a szükséges felszerelés hiánya és a csapatok kifulladása.

Több szakértő szerint a támadás kifulladt, míg a The Kyiv Independentnek nyilatkozó katonai hírszerzői forrás szerint az ellentámadás folytatásával megvárják az ígért nyugati vadászgépeket, ami alapvetően formálhatja át a háború arcát.

Fotó: AFP

A harcok fókusza is áttevődhet a déliről a keleti frontra, Avgyijivka és Kupjanszk térségébe, noha délen még mindig képesek az ukránok, ha lassan is, de előrenyomulni Robotine és Verbove környékén.

Szerhij Kivljuk nyugalmazott ukrán ezredes szerint az Azov-tenger felé tartó offenzíva leállt, a következő időszakban Avgyijivka és Kupjanszk lesz a küzdelem középpontjában. A szintén nyugdíjazott brit alezredes, Glen Grant arra hívta fel a figyelmet, hogy az erők egyensúlya gyorsan változhat.

Abban több szakértő is egyetért, hogy az ukrán támadásokat megnehezíti az orosz légifölény, amely gyorsan képes megakasztani a támadásokat. Az ígért F–16-os vadászgépek pedig csak három-négy hónap múlva érkezhetnek meg. Azonban a nemrég megérkezett ATACMS rendszerek segítségével Ukrajna képes repülőtereket is támadni, mint azt a bergyanszki rajtaütés is bizonyítja.

Az aknamezők lassú felszedése továbbra is akadályozza az ukrán ellentámadást, nincs elegendő aknamentesítő és földmozgató jármű, vagy épp mobil híd, ami meggyorsítaná az átkelést az orosz aknamezőkön.

További problémát okoz a katonák kiképzésének elégtelen volta, ráadásul az ukrán hadsereg szovjet időkből származó rutinjait nehezen váltja fel a NATO-képzés, különösen a tisztek körében. Így hiába képezik ki a katonákat nyugati módon, ha a vezetőik a régi beidegződésekben gondolkodnak.

Bár megfigyelők szerint az ukrán hadsereg rendelkezik tartalékokkal, bevetésük nem lenne bölcs dolog, különösen amíg az oroszoknál van a légifölény. Ez a Dnyeper folyó túlpartján kialakítandó hídfőállást is veszélyezteti, ráadásul Avgyijivka környékén az oroszok mentek át ellentámadásba, a veszteségekkel mit sem törődve.