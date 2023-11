A nagyvárosi patkányok világszerte súlyos gondokat okoznak, legyen szó New Yorkról, a Tenerife szigetéről vagy épp Edinburghról, de Budapesten sem rózsás a helyzet. A New York-i gondok méretét jelzi, hogy a város patkányügyi igazgatót is felvett, de volt olyan élelmes városlakó is, aki turistalátványosságot csinált a patkányinvázióból.

A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén jóval kisebb a népsűrűség, mint az amerikai nagyvárosban, ám a tengerparti üdülőközpontban, Las Galletasban is egyre nagyobb kihívást jelent a patkányok tömeges megjelenése, különösen a város legfőbb sétálóutcáján működő üzletek számára. A szigeten önkéntes patkányírtó csoportok is alakultak – írja a Canarian Weekly.

Fotó: Shutterstock

Edinburghban is a patkányok elszaporodására panaszkodnak a lakók, amit a helyi önkormányzat felé tett bejelentések növekedése is jelez. Míg 2021-ben csak 713 alkalommal szóltak a patkányok miatt, addig 2022-re ez a szám már 773-ra nőtt, ami 8 százalékos növekedés. Idén októberig pedig már 656-szor keresték az önkormányzatot patkányirtás céljából, tehát könnyen megdőlhetnek a korábbi rekordok is – derül ki az Edinburgh Evening News.

Nem jobb a helyzet Budapesten sem, ahol szintén gyakran kerül elő a patkányok kérdése. A Fővárosi Önkormányzat saját adatai szerint is igazi patkányinvázió kezd kibontakozni, a nyár végére megduplázódott a patkánybejelentések száma és a helyzet azóta csak rosszabb lett. Az októberi 1187-es adat több mint duplája a tavalyinak, és zsinórban a negyedik hónap, amikor több mint ezerszer értesítették a kártevőkről a hatóságokat – írja a Szeged Ma.