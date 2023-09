New York régóta küzd a városban található patkányok problémájával, ráadásul az elmúlt évben a helyzet még súlyosabbá vált, a patkányészlelések száma megduplázódott. Ezért a polgármester, Eric Adams még egy „valamelyest vérszomjas” patkányfogófőnöki pozíciót is meghirdetett tavaly.

Fotó: Fatih Aktas/ AFP

A rágcsálók jelenléte annyira hírhedtté vált, hogy sokszor már a turisták is látni szeretnék őket, így több helyi idegenvezető túráinak is részévé váltak a patkányokkal teli helyszínek – írja a The Guardian.

A jelenséget természetesen a közösségi média is segíti, így a TikTokon is sokan követik a patkányokról szóló tartalmakat.

Fotó: Lindsey Nicholson / UCG / Universal / Northfoto

Azonban lehet, hogy a turistáknak érdemes sietniük, hiszen a város igyekszik szabadulni az állatoktól, így a patkányészlelések száma júniusban már csökkent, éves alapon 15 százalékkal.

A különösen érintett területeken „patkánymérséklési zónákat” is létrehozott New York. A legújabb szabályok értelmében az éttermek szemetét már konténerbe kell rakni a városban megszokott szemeteszsák használata helyett.