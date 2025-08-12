Mi a különbség egy mobiltelefon számla és egy lakossági gázszámla között? Normális esetben semmi: mind a kettő alapdíjak, meg „tól – ig” szabályok szerint rögzített tarifák és a felhasználás szorzata. Most, a választásokra készülve, Magyarországon sajnos mumus lett a lakossági gázszámla. Volt egy KSH bejelentés múlt hét pénteken, ami szerint idén júliusban a „háztartási energia”, és ezen belül a „vezetékes gáz” különösen megdrágult. Ez a rövid írás ezt a félreértést szeretné tisztázni: a rezsicsökkentés szabályozásában semmi sem változott, az elszámolást és a számlázást az Egyetemes Szolgáltató (MVM) annyira felhasználóbarát módra állította, amennyire lehetséges. Itt csak azokat érheti meglepetés, akik a havi egyenletes részszámlák beállításánál vagy a leolvasásnál esetleg kicsit „trükköztek”.

Gázszámla – mi lehet a számok mögött / Fotó: Csomor Ádám

A lakossági gázszámla Canossza-járása 2022. augusztus 1-jén kezdődött. A kormány ekkor vezette be az éves átlagfogyasztás fogalmát a lakossági áramra és földgázra. Külön írás témája lehetne, hogy a szintén rezsicsökkentett távfűtés és víziközmű hogyan és miért maradt ki ebből reformból. Jelen történetünk szempontjából három dolog fontos:

az új „Rezsi év” augusztus 1-jén kezdődik, az átlagfogyasztás feletti „versenypiaci költségeket tükröző” ár a földgáznál kb. hétszer magasabb, mint a rezsicsökkentett tarifa, végül a törvényhozó, feltehetőleg idő hiányában, több fontos elszámolási részletet pontosan nem rögzített (például, hogyan kell az éves rezsicsökkentett mennyiséget a 2022-es törtévre elszámolni).

Ennek a három, egymástól teljesen független tényezőnek a szerencsétlen összhatása lett, hogy a 2022-es fűtési szezonban megjelentek az első „horror” számlák. Az időzítés nem volt tökéletes. Az új rezsiszabályok bevezetése és a fűtési szezon első napja között összesen hetvenöt nap volt: az Egyetemes Szolgáltató folyamatosan kommunikálta a változások lényegét a lakosság felé, de 2022 nyara előtt szinte senkit sem érdekelt a rezsicsökkentett földgáz ára, az annyira alacsony volt. Aztán jött a hideg zuhany: sok háztartás az átlag felett fogyasztott. A 2022 őszén kiadott számlákon több ezer háztartásnál a havi végösszeg annyira magas volt, hogy többen azt gondolták ez valami éves számla lesz, amit az Egyetemes Szolgáltató tévedésből küldött ki. Ekkor kezdődött a rezsicsökkentés elleni első lejárató kampány a sajtóban.