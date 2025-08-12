Vége a találgatásnak: kiderült hol találkozik Trump és Putyin

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára az alaszkai Anchorage városában kerül sor a Fehér Ház szóvivője, Caroline Leavitt keddi elmondása szerint.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin/Fotó: AFP

Trump és Putsin az ukrajnai háború lezárásáról tárgyal majd

A Fehér Ház YouTube-csatornáján is közvetített sajtótájékoztatón közölte Leavitt a pénteki találkozó pontos helyszínét, amiről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy valahol Alaszka államba lesz. A szóvivő az orosz Izvesztya szerint arról is beszélt, hogy a két elnök arról fog tárgyalni, hogy hogyan milyen lépések vezethetnek az Ukrajnában zajló háború lezárásához, egyben

kifejezte reményét, hogy Trump képes lesz egy háromoldalú találkozót szervezni, amin Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz rajta és Putyinon kívül.

Leavitt szerint az amerikai adminisztráció mindent megtesz, hogy diplomáciai úton lezárható legyen a konfliktus és reméli, hogy a Trump-Putyin találkozó közelebb vezet annak lezárásához. A tárgyalás menetrendjén szerinte az amerikai és orosz képviselők dolgoznak és Trump a tervei szerint négyszemközt is beszélne Putyinnal.

Trump augusztus 8-án jelentette be, hogy a találkozó Alaszkában lesz, amit Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadólogikus választásnak nevezett, mondván ez az a terület, ahol a két ország gazdasági érdekei összekapcsolódnak. Hétfőn pedig Trump arról beszélt, hogy az elnöki találkozó szükséges az orosz álláspont tisztázása céljából.