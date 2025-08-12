Amerikai csipdominancia: Washington tovább növelné a nyomást Kínán – az Nvidia és az AMD után kibővítenék a vámpolitikát

Az amerikai kormány és két nagy csipgyártó, az Nvidia és az AMD megállapodott abban, hogy a vállalatok Kínába irányuló, fejlett csipek eladásából származó bevételük 15 százalékát átadják az államnak. A Fehér Ház szerint ez a gyakorlat más cégekre is kiterjedhet.
Az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai feszültség újabb fordulóponthoz érkezett. Az utóbbi években Washington egyre szigorúbb exportkorlátozásokat vezetett be a fejlett félvezetők és csiptechnológiák kivitelére, hogy lassítsa Peking katonai és mesterségesintelligencia-fejlesztéseit. Ennek részeként tavaly ősszel a kormány előírta, hogy az Nvidia és az AMD csak speciális engedéllyel szállíthat bizonyos csúcskategóriás grafikus feldolgozó egységeket Kínába.
Most új megállapodás született: a két vállalat vállalta, hogy a Kínában értékesített, engedélyhez kötött fejlett csipek forgalmából származó bevételük 15 százalékát átadják az amerikai kormánynak. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt kedden a Reutersnek úgy fogalmazott:
Ez a két vállalattal kötött megállapodás talán a jövőben más cégekre is kiterjedhet. Úgy gondolom, ez egy kreatív ötlet és megoldás.
A lépés egyszerre szolgál bevételi forrással az amerikai államnak és további nyomásgyakorlással Kínára, amely így drágábban juthat a legkorszerűbb amerikai csiptechnológiához. Elemzők szerint, ha a szabály kiterjed más gyártókra is, az tovább szűkítheti Peking hozzáférését a nyugati félvezetőkhöz.
