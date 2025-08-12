Deviza
Szijjártó Péter

Amerika visszainteget: akadnak lehetőségek, melyek enyhíthetik a vámmegállapodás negatív hatását

A vámok hatása alól a magyar gazdaság közvetlenül nem tudja magát kivonni, a kereskedelempolitika uniós szinten közös politika, így nincs rá lehetőség, hogy külön megállapodás szülessen, amely a schengeni tagság miatt a gyakorlatban is kivitelezhetetlen lenne. Megnéztük, hogy melyek azok a legnagyobb amerikai cégek, melyek hazánknak szavaztak bizalmat, ezzel pedig mindig fél jól járt.
Zováthi Domokos
2025.08.12., 20:22
Fotó: MTI

Az amerikai beruházások komoly pluszt jelentenek a magyar gazdaság számára – mutatott rá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap egy interjúban –, és ezzel igyekszünk kompenzálni azokat a negatív hatásokat, amelyeket a vámemelések vagy az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi konfliktusok okozhatnak.

SZIJJÁRTÓ Péter BlackRock amerikai vállalat
Szijjártó Péter a BlackRock átadásán elmondta: a beruházás is bizonyítja, hogy az amerikai befektetők kiváló célpontként jegyzik Magyarországot / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Több csatorna is rendelkezésre áll, amelyek révén a magyar gazdaság profitálhat a sokkal szorosabb amerikai–magyar politikai kapcsolatokból – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Kiemelte, hogy az egyik csatorna természetesen a működőtőke-befektetések. Itt már konkrét példát is lehet hozni,

az amerikai szoftverfejlesztő és szolgáltató Diligent Corporation tavasszal bejelentett beruházását, amely a valaha volt legnagyobb bevonzott k+f fejlesztés.

De a k+f fejlesztések sorát erősítik a gyártástechnológiai vállalkozás, a Tulip Interfaces és az ipari automatizálásra szakosodott Emerson cég beruházásai is, miközben az ipari gázturbinák alkatrészeinek gyártásával és felújításával foglalkozó GE Vernova beruházása kapacitásbővítést jelent. Ezek a projektek ugyanakkor nem új vállalatok bevonzását jelentik, már itt lévő cégek fokozzák tevékenységüket a gazdasági növekedés szempontjából kiemelten fontos kutatás és fejlesztés területén az iparhoz kötődő szolgáltató szektorokban, illetve a gépgyártásban.

A beruházások növelésére szükség is van, az MNB adatai alapján a végső befektető országokat nézve az FDI-állomány 2014 és 2023 között az USA vonatkozásában csökkent a legnagyobb mértékben, azonban 2023-ban Németország és Ausztria után még így is

a harmadik legfontosabb befektető ország maradt.

Mivel az országban lévő cégek fejlesztéseit könnyebb elősegíteni, mint új cégeket bevonzani, lehet arra számítani, hogy az elkövetkező időszakban új amerikai szereplők is megjelennek a magyar gazdaságban, ahogy az a Wendy’s gyorsétteremlánc kapcsán is felmerült.

Nem csak a beruházások segíthetik a jó amerikai–magyar viszonyt

Az amerikai–magyar kapcsolatok fellendülése ugyanakkor nemcsak a beruházásokban csapódhat le, az üzleti megállapodások is elősegíthetik, hogy a hazai vállalatok szintet lépjenek, fejlődjenek, javuljon a versenyképességük, ezáltal pedig erősítsék a magyar gazdaság ellenálló képességét – hívta a fel a figyelmet Molnár Dániel. Az üzleti megállapodások esetében is van már pozitív példa,

a 4iG és az Axiom Space megállapodása, amely a hazai űripari ágazatnak adhat újabb lendületet.

Az idő előrehaladásával az ilyen és ehhez hasonló megállapodások terén lehet számítani felfutásra. De ide sorolható az is, hogy jövőre már ismét lesz napi közvetlen járat

  • Magyarország
  • és az Egyesült Államok

között, az American Airlines révén Budapest és Philadelphia között, és a bejelentések alapján tárgyalások zajlanak további járatok indításáról is – hangsúlyozta a közgazdász. Megjegyezte: ez a turizmust lendítheti fel, a repülőgéppel érkező amerikai vendégek esetében hosszabb itt-tartózkodással és több költéssel lehet számolni, ami nagymértékben támogathatja a gazdaság széles rétegeit.

A vezető elemző szerint látható, hogy habár a vámmegállapodás alól a magyar gazdaság nem tudja kihúzni magát, azonban több olyan lehetőség is adódik, amely enyhítheti azok negatív hatását és az amerikai gazdasággal való kapcsolatos szorosabbá tétele lévén elősegíthetik a gazdasági növekedés dinamizálását.

A BlackRock volt az egyik első amerikai cég a legnagyobbak közül

Szijjártó Péter még 2018-ban adta át a BlackRock hazai irodáját, ahol elmondta, hogy az alapkezelő, illetve más cégek részvételével még az idén Londonban és New Yorkban mutatják be a magyarországi munkalehetőségeket, hogy további szakembereket ösztönözzenek az ideköltözésre. A miniszter megjegyezte, hogy a BlackRock világszerte 14 ezer embert foglalkoztat és 6300 milliárd dollár vagyont kezel. Ennél nagyobb költségvetéssel csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik.

Új kereskedelmi időszámítás: így jöhet ki Európa és Magyarország az amerikai vámokból

Az Egyesült Államok és az Európai Unió megállapodtak az új kereskedelmi feltételekről. Az egyezséget, a 15 százalékos amerikai vámokat és az egyéb európai kötelezettségvállalásokat aligha lehet uniós győzelemként értékelni. A Bruttó legújabb epizódjában arra is kerestük a választ, hogy mely magyarországi iparágakat érinti legérzékenyebben a megváltozott viszonyrendszer.

