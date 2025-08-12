Amerika visszainteget: akadnak lehetőségek, melyek enyhíthetik a vámmegállapodás negatív hatását

Az amerikai beruházások komoly pluszt jelentenek a magyar gazdaság számára – mutatott rá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap egy interjúban –, és ezzel igyekszünk kompenzálni azokat a negatív hatásokat, amelyeket a vámemelések vagy az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi konfliktusok okozhatnak.

Szijjártó Péter a BlackRock átadásán elmondta: a beruházás is bizonyítja, hogy az amerikai befektetők kiváló célpontként jegyzik Magyarországot / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Több csatorna is rendelkezésre áll, amelyek révén a magyar gazdaság profitálhat a sokkal szorosabb amerikai–magyar politikai kapcsolatokból – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Kiemelte, hogy az egyik csatorna természetesen a működőtőke-befektetések. Itt már konkrét példát is lehet hozni,

az amerikai szoftverfejlesztő és szolgáltató Diligent Corporation tavasszal bejelentett beruházását, amely a valaha volt legnagyobb bevonzott k+f fejlesztés.

De a k+f fejlesztések sorát erősítik a gyártástechnológiai vállalkozás, a Tulip Interfaces és az ipari automatizálásra szakosodott Emerson cég beruházásai is, miközben az ipari gázturbinák alkatrészeinek gyártásával és felújításával foglalkozó GE Vernova beruházása kapacitásbővítést jelent. Ezek a projektek ugyanakkor nem új vállalatok bevonzását jelentik, már itt lévő cégek fokozzák tevékenységüket a gazdasági növekedés szempontjából kiemelten fontos kutatás és fejlesztés területén az iparhoz kötődő szolgáltató szektorokban, illetve a gépgyártásban.

A beruházások növelésére szükség is van, az MNB adatai alapján a végső befektető országokat nézve az FDI-állomány 2014 és 2023 között az USA vonatkozásában csökkent a legnagyobb mértékben, azonban 2023-ban Németország és Ausztria után még így is

a harmadik legfontosabb befektető ország maradt.

Mivel az országban lévő cégek fejlesztéseit könnyebb elősegíteni, mint új cégeket bevonzani, lehet arra számítani, hogy az elkövetkező időszakban új amerikai szereplők is megjelennek a magyar gazdaságban, ahogy az a Wendy’s gyorsétteremlánc kapcsán is felmerült.

Nem csak a beruházások segíthetik a jó amerikai–magyar viszonyt

Az amerikai–magyar kapcsolatok fellendülése ugyanakkor nemcsak a beruházásokban csapódhat le, az üzleti megállapodások is elősegíthetik, hogy a hazai vállalatok szintet lépjenek, fejlődjenek, javuljon a versenyképességük, ezáltal pedig erősítsék a magyar gazdaság ellenálló képességét – hívta a fel a figyelmet Molnár Dániel. Az üzleti megállapodások esetében is van már pozitív példa,

a 4iG és az Axiom Space megállapodása, amely a hazai űripari ágazatnak adhat újabb lendületet.

Az idő előrehaladásával az ilyen és ehhez hasonló megállapodások terén lehet számítani felfutásra. De ide sorolható az is, hogy jövőre már ismét lesz napi közvetlen járat

Magyarország

és az Egyesült Államok

között, az American Airlines révén Budapest és Philadelphia között, és a bejelentések alapján tárgyalások zajlanak további járatok indításáról is – hangsúlyozta a közgazdász. Megjegyezte: ez a turizmust lendítheti fel, a repülőgéppel érkező amerikai vendégek esetében hosszabb itt-tartózkodással és több költéssel lehet számolni, ami nagymértékben támogathatja a gazdaság széles rétegeit.