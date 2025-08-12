Otthon Start: hamarabb lehetnek új lakások, az áremelkedéstől sem érdemes félni

Egyes elemzésekben visszatérő elemként – kritikaként – jelenik meg a fix 3 százalékos otthonteremtési Otthon Start konstrukció áremelő hatása. Ezen elemzők azonban figyelmen kívül hagyják a szintén idén induló Lakhatási Tőkeprogramot, melynek keretében a következő négy-öt évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztés indulhat el, 30 ezer lakás építését lehetővé téve – hívták fel a figyelmet az Origónak nyilatkozó szakértők. A lap összeállításában arról ír, hogy a keresleti jellegű piacra érkező Otthon Start programtól várható további keresletnövekedést ellensúlyozza majd a tőkeprogramnak is köszönhetően épülő több ezer új lakás. Idén 300 milliárd forint tőketámogatásban részesült tíz ingatlanfejlesztő alap, ennek 70 százalékát a fővárosban hasznosítják. Az első elkészült lakások fizikai átadására jövő év második felében lehet számítani, az újonnan elkészülő lakások a kínálatot növelve mérséklik a fix 3 százalékos program árnövelő hatását.
A lap elemzői kommentárok alapján arról ír, hogy a konstrukcióba beépített fékek mellett – elsősorban a négyzetméterárra vonatkozó maximum – több más tényező is mérsékli majd a lakásárak emelkedését. Ezek között az egyik az, hogy az új lakások építése jelenleg mélyponton van, emiatt az építőipari szereplők részéről is lehet számítani bizonyos értelemben vett önmérsékletre, ami elősegítheti, hogy a lakások és házak az Otthon Start programban is megfizethető árúak maradjanak.
A cikk kitért az Otthon Start programhoz kapcsolódó új rendeletre, amely lehetőséget ad arra, hogy
a fix 3 százalékos program feltételeit teljesítő lakások építését kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani.
Ez rendkívüli mértékben felgyorsíthatja az új építésű lakások építését az engedélyezési folyamat egyszerűsítésével, vagyis érdemeben növelheti a lakáskínálatot.
Az Origo Lánszki Regőt, országos főépítészt, építészeti államtitkárt idézi, aki közösségi oldalán a rendelet kihirdetését követően jelezte, hogy a „kiemelő rendelet” néven bevezetett új szabályozás „gyorsítópályát biztosít” a nagy volumenű lakásépítéseknek: gyorsabb engedélyezés, kevesebb adminisztráció, mindez állami vagy uniós támogatás igénybevétele nélkül is.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
