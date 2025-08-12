Visszafelé sültek el a vámok: Kanada már több mexikói autót vesz, mint amerikait

Az autóipar világát megrázó tektonikus változások jeleként Kanada több autót importált júniusban Mexikóból, mint az Egyesült Államokból, amire több mint három évtizede nem volt példa.

Az amerikai autóipar a legnagyobb exportpiacát veszítheti el / Fotó: AFP

Mexikó az élre tör az amerikai autóipar kárára

Kanada 1,08 milliárd kanadai dollárért (265 milliárd forint) vásárolt mexikói autókat, míg déli szomszédjától csak 950 millió kanadai dollár értékű személyautót importált júniusban. Az 1990-es évek elejéig visszamenő adatok szerint

ez volt az első hónap, hogy Mexikó több autót adott el Kanadának, mint az Egyesült Államok.

A változás hátterében a Donald Trump amerikai elnök által megindított kereskedelmi háború áll, mely 25 százalékos vámmal sújtja a külföldi autókat, igaz, az USMCA kereskedelmi egyezmény alatt szállított járművek esetén ez csak a nem amerikai összetevőkre vonatkozik. Ez azonban sovány vigasz a három észak-amerikai országot behálózó ellátási láncokat létrehozó autóipar számára, és arra sem elég, hogy megjavítsa Washington és Ottawa megromlott viszonyát.

Kanada visszaütött az amerikai vámokra

Az amerikai vámokra Kanada nagyjából hasonló terhekkel válaszolt, miközben könnyítéseket is alkalmaz azoknak az autógyártóknak, akik maradnak az országban. A változás ugyanakkor azt is jelzi, hogy Trump intézkedése nem biztos, hogy annyira jól sült el, hiszen az amerikai autóipar legnagyobb exportpiaca pont Kanada, sőt a jármű-kereskedelem terén az Egyesült Államoknak van többlete Kanadával szemben, miután az olyan amerikai óriások, mint a General Motors vagy a Ford, főként az amerikai gyárakból szolgálja ki a kanadai piacot. A Ford jelenleg nem is gyárt semmit egyetlen kanadai gyárában a Bloomberg szerint, bár azt ígéri, hogy ott hamarosan az F sorozat Super Duty pickupjai fognak készülni.

Mindemellett lehetséges, hogy Mexikó nem sokáig őrzi a vezető helyét a kanadai autóimport terén, hiszen az amerikai importot visszafoghatta az is, hogy a korábbi két hónapban az átlagosnál több, az Egyesült Államokban gyártott autó érkezett az északi országba, az import átlaga 2,5 milliárd kanadai dollár volt, ami jóval magasabb a tavalyi 1,8 milliárd kanadai dolláros havi átlagnál.