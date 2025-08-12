Itt a vámháború újabb felvonása: Kína öngólt is rúg, csak hogy Kanadának fájjon

Kína kedden előzetes dömpingellenes vámokat jelentett be a kanadai repceimportra. Ez újabb eszkalációt jelent az immár egy éve tartó vámháborúban.

A vámháború újabb felvonásában Kína öngólt rúg, csak hogy Kanadának fájjon / Fotó: Lena Si / Shutterstock (illusztráció)

Újból fellángolt a vámháború Kína és Kanada között

A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az ideiglenes vám mértéke 75,8 százalék lesz, és csütörtöktől lép életbe.

„Ez óriási. Ki fizetne 75 százalékos előleget azért, hogy kanadai repcét hozzon Kínába? Ez olyan, mintha azt mondanák Kanadának, hogy nincs szükségünk a repcétekre, köszönjük szépen” – mondta egy Szingapúrban működő olajos magvakkal kereskedő a Reutersnek.

A kínai minisztérium azt is közölte, hogy a tavaly szeptemberben indított dömpingellenes vizsgálat megállapította: a kanadai mezőgazdaság, különösen a repceágazat „jelentős” állami támogatásban és kedvezményes politikában részesült.

Kínának szeptemberig, a vizsgálat hivatalos lezárásáig van ideje végleges döntést hozni a vámokról, de a határidőt akár hat hónappal is meghosszabbíthatja. A végső határozat eltérő vámtételt állapíthat meg, vagy akár felül is írhatja a keddi döntést.

Kína, a világ legnagyobb olajrepce-importőre, és szinte teljes egészében Kanadából szerzi be a terméket. Az ilyen magas vámok fenntartása gyakorlatilag megszüntetné az importot.

Az ázsiai ország főként állati takarmány előállítására használja a behozott repcét.

A keddi bejelentés után az ICE novemberi repce határidős jegyzései (RSX5) 4 százalékkal, háromhavi mélypontra estek.

Kína dömpingellenes vizsgálatot indított a kanadai borsókeményítőre is, valamint ideiglenes vámokat vetett ki a halogénezett butilgumi behozatalára is.

A lépés fordulatot jelez a júniusi békülékeny hangvételhez képest, amikor Li Csiang kínai miniszterelnök a kanadai kormányfővel, Mark Carney-val folytatott telefonbeszélgetésben azt mondta, nincs mélyreható érdekellentét a két ország között.

Kína öngólt rúg a repcére kivetett ideiglenes vámmal

A kanadai repcepogácsa vámja már eddig is veszélyeztette ezeket a szállítmányokat, de a mostani bejelentés embargóval is felér. Szakértők szerint rövid távon nehéz lesz pótolni a több millió tonna kanadai repcét.