DJ-zni küldené a bankvezért Donald Trump

A vámok eredményeit méltatta a Truth Social közösségi oldalon Donald Trump amerikai elnök, de közben a Goldman Sachs vezérigazgatójába, David Solomonba is beleszállt, azt javasolva neki, hogy inkább hobbijának, a DJ-zésnek hódoljon, és ne erőltesse magát egy nagy bank vezetésével.
Keddi bejegyzésében Trump arról írt, hogy a vámokból több ezer dollár folyt be, ami hihetetlen az Egyesült Államok, annak tőzsdéje és általános vagyona meg amúgy minden más szempontjából is. A szintén kedden megjelent amerikai inflációs adatot kommentálva pedig hozzáfűzte, hogy a vámok még ilyen késői stádiumban sem okozták az infláció elszabadulását.
Trump szerint egyedül az történt, hogy óriási mennyiségű pénz áramlott az államkincstárba, és a vámokat nem a fogyasztók fizették meg, hanem a vállalatok és a kormányok, melyek jó része külföldi. Azonban az elnök szerint a Goldman Sachs élén álló David Solomon ezt nem ismeri el.
Trump szerint ez azért van, mert már rég rosszul jósolták meg, hogy mi fog történni, és mi lesz arra a piaci reakció, ahogy sok minden mást is.
Ezért az elnök úgy véli, hogy a Goldman-vezér jobban tenné, ha új közgazdászokat venne fel, vagy csak egyszerűen a DJ-karrierjére koncentrálna, és nem foglalkozna egy nagy pénzintézet vezetésével. Solomon valóban működött DJ-szerepben is a befektetési bank vezetése mellett, nem is teljesen sikertelenül, de végül visszalépett ezen ambícióitól. Ugyanakkor a Goldman talán annyira mégsem jelezte előre rosszul a piaci reakciókat a vámokra, hiszen a bank nyereségét pont a kereskedés húzta fel a második negyedévben.
A keddi amerikai inflációs adat ugyanakkor valóban arra utalt, hogy a vámok miatt nem következett be jelentős drágulás az amerikai gazdaságban, szemben az elemzői konszenzussal, így megindultak a Fed kamatcsökkentésére játszó fogadások, és a dollár gyengülése a magyar forintnak is jót tett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.