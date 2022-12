Meglepő álláshirdetést tett közzé a héten New York városa.

Az ideális jelölt „erősen motivált és enyhén vérszomjas”.

A város az 1700-as évek óta küzd a patkányokkal, a pandémia idején felhalmozódott szeméthegyekben pedig különösen elszaporodtak a rágcsálók. És

New York túl van már patkánycsapdás és vadászkutyás próbálkozásokon.

Dollármilliárdokat költöttek arra, hogy legalább a legfertőzöttebb East Village és Bushwick kerületekből kiszorítsák a rágcsálókat. Mindhiába. Becslések szerint kétmillió patkány élhet a városban. Nem véletlen, hogy évi 170 ezer dolláros fizetést ajánlanak,

ennyit egy új főtanácsadó vagy helyettes sajtótitkár kap New Yorkban.

Fotó: Getty Images

A téma kutatói szerint a rágcsálók a 18. és 19. században az európai gyarmatosítókkal jutottak el Afrikába, Amerikába és Ausztráliába. Az Egyesült Államokban sem korlátozódik a probléma New Yorkra. Az Orkin kártevőirtó cég októberben arról számolt be, hogy a legtöbb megbízást Chicago, New York, Los Angeles és Washington DC metróhálózataiban kapta. Nemrégiben Boston és Philadelphia városi vezetői aggodalmukat fejezték ki a patkányinvázió miatt. Általában szén-monoxiddal próbálják megmérgezni a nemkívánatos rágcsálókat az Egyesült Államok nagyvárosaiban. Szakértők szerint a járvány és

a karantén első hónapjai az irodaépületek környékén élő patkányok számára nagyon kemények voltak,

mert a rágcsálók megszokott táplálékforrásai elapadtak. A patkányok egy része kannibalizmussal élte túl ezt az időszakot, a populáció másik csoportja új területekre költözött, kihasználva, hogy a lakóházukba kényszerült emberek otthoni fogyasztása és hulladéktermelése ugrásszerűen megnövekedett.

Fotó: Shutterstock

A New Yorkban élők megtanultak együtt élni a patkányokkal. Nehéz kimenni a városba anélkül, hogy ne látnánk pár patkányt, amint a járdán szaladgálnak, vagy épp kimásznak a szemetesből, esetleg boldogan rágcsálják a lehullott pizzaszeleteket. A FOX 5 riporterének, Linda Schmidtnek sem okozott gondot a kamera látóterébe terelni néhány utcai rágcsálót.

A „patkánykirály” vagy hivatalosabban: a kártevőirtási igazgató

álláshirdetése már önmagában mémgyanús,

hiszen a polgármesteri hivatal azt írta a Twitter-oldalán, hogy „a patkányok utálni fogják ezt a hirdetést”. A városi illetékesek az utóbbi időben fanyar New York-i humorral próbálták felhívni a figyelmet a patkányproblémára. Októberben még sajtótájékoztatót is tartottak, ahol hadat üzentek a patkányoknak. Mondván, „a ravasz, falánk és szapora New York-i patkányok túlélőképessége legendás, de nem ők vezetik a várost, hanem mi”. Ezzel persze magukra húzták a közösségi médiát. Bár a vírusként terjedő poénok akár ingyenreklámként is felfoghatók.