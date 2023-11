Ezrével költöznek Magyarországra a németek – és ez már a német közmédiának is szemet szúrt Néhány év leforgása alatt negyedével nőtt a Magyarországon élő német nyugdíjasok száma. Az egyik német közszolgálati tévé most megpróbálta feltárni az okokat: arra jutott, hogy a németek leginkább politikai okokból választják tömegével Magyarországot, de az alacsony árak is vonzók.