„Nyolc órája gyúrjuk egymást itt Brüsszelben, nagy vitát folytatunk Ukrajna uniós tagságáról. Magyarország álláspontja világos, Ukrajna nem felkészült arra, hogy megkezdjük vele a tárgyalásokat a csatlakozásról, vagyis a tárgyalás megkezdése teljesen értelmetlen, irracionális, ezért helytelen döntés, ilyen körülmények között megkezdeni velük a tárgyalásokat” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök, a Faebookra posztolt videóban. Hozzátette: ellenben huszonhat tagország ragaszkodott ahhoz, hogy ez a döntés megszülessen, így Magyarország úgy döntött, hogy ebben a rossz döntésben nem kíván osztozni, ezért távol maradt ettől a döntéstől a mai napon. Mint mondta, a tárgyalás a költségvetés módosításával folytatódik.

A miniszterelnök már a magyar parlamentben egyértelművé tette álláspontját, és korábban az Európai Tanács elnökének küldött levelekben is kifejtette Magyarország ezzel kapcsolatos egyértelmű álláspontját. Mint írta, a kormány álláspontja világos: Ukrajna gyors felvétele az unióba beláthatatlan következményekkel járna, nem szolgálná sem Magyarország, sem az EU érdekeit.

Az Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről szóló határozati javaslat vitájában Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben egy nappal a mai sorsdöntő uniós csúcs előtt beszélt.

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Hangsúlyozta, hogy nem időszerű a háborúban álló ország csatlakozási tárgyalásainak megkezdése, mivel pontos területe és lakossága sem ismert, ahogy azt sem lehet tudni, hogy az Oroszországhoz csatolt területek része lennének-e az uniónak. A miniszterelnök utalt a mezőgazdaság és a fuvarozás terén tapasztalt negatív hatásokra is.

A kormányfő szerint az unióban fejjel megyünk a falnak. Emlékeztetett rá, hogy Ukrajna tavaly adta be a csatlakozási kérelmét, és mindössze négy hónap elteltével tagjelölti státuszt kapott. Ezzel szemben Magyarország esetében is négy év telt el, Észak-Macedónia is másfél évet várt a tagjelölti státuszra. Montenegró 2008-ban nyújtotta be a csatlakozási kérelmet, a tagjelölti státuszra négy évet kell várnia.

Ez egy leplezetlen részrehajlás

– mondta a miniszterelnök, aki szerint ilyenkor a tagállamokra nagyobb felelősség hárul.

Az Európai Tanács megszavazta az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdését. A 27 állam- és kormányfő egybehangzó szavazatára volt ehhez szükség, de Magyarország nem vett részt a döntésben.