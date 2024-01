A magyar nemzetiségű exminiszterelnök, Ódor Lajos vezetheti a Progresszív Szlovákia listáját a júniusi európai parlamenti választásokon – írja a pozsonyi Új Szó. A döntést a párt elnöke, Michal Simecka jelentette be szerdán kora délután.

Fotó: Christian Bruna / MTI

Ódor egyelőre nem lép be a PS-be, a választáson szakemberként indul. A kérdésre, hogy nem gondolkodott-e azon, hogy az államfőválasztáson is induljon, azt mondta, az Szlovákia reprezentációjáról is szól. „Vannak képzettebb jelöltek is, mint például Ivan Korcok. Nem látnám ott a hozzáadott értékemet” – tette hozzá.

Nem terveztem, hogy itt leszek ma, de elég nehezen bírom nézni otthonról, ahogy a kormány teljesen rossz irányba viszi az országot

– magyarázta a mostani döntését az exkormányfő.

Ódor Lajos mintegy fél évig volt az úgynevezett hivatalnokkormány élén Szlovákia miniszterelnöke, miután egymást követő kormányválságok után a köztársasági elnök 2023 májusában kinevezte. Regnálása alatt túl sok eredményt azonban nem tudott felmutatni, a képviselők a kormányprogramot nem szavazták meg. Az államfő döntése értelmében ügyvezetői kormányként a szeptember 30-ra kitűzött előrehozott parlamenti választásig látta el feladatait.