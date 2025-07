Sefcovic: ha Trump beváltja fenyegetését, megszűnik a kereskedelem az EU és az USA között

Az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi tárgyalásai mindkét fél számára kedvező eredménnyel zárulnak – jelentette ki hétfőn Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi biztosa.

Maros Sefcovic, az EU kereskedelmi ügyekért felelős biztosa: 30 százalékos vám mellett megszűnik az EU–USA-kereskedelem / Fotó: AFP

Úgy érezzük, hogy nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz

– mondta Sefcovic az EU kül- és kereskedelmi minisztereivel Brüsszelben tartott találkozó előtt, hozzátéve, hogy az a 30 százalékos vám, amellyel Donald Trump amerikai elnök az EU-t megfenyegette gyakorlatilag megszüntetné a kétoldalú kereskedelmet.

Sefcovic ledöbbent Trump levelén

Sefcovic közölte: „Sajnálattal és csalódottsággal vettük tudomásul az Egyesült Államok elnökének levelét, különösen figyelembe véve a folyamatban lévő tárgyalásaink előrehaladását. Mint tudják, az Európai Unió jóhiszeműen és teljes intenzitással vett részt ezekben a tárgyalásokban.

Lássuk be, a 30 százalékos vámtarifa gondolata gyakorlatilag ellehetetleníti a kölcsönös kereskedelmet.”

A biztos azt is közölte, hogy folytatják a tárgyalásokat Washingtonnal, például ma is beszél amerikai partnereivel. Hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi bizonytalanság, amelyet az indokolatlan vámok okoznak, nem tarthat örökké, ezért minden eshetőségre fel kell készülni, beleértve a jól átgondolt, arányos ellenintézkedéseket is, amelyekkel „helyreállíthatjuk a transzatlanti kapcsolat egyensúlyát”.

Napi 400 milliárd dollár a tét

Sefcovic elmondta, hogy „óriási felelősségünk van a világ legnagyobb kereskedelmi kapcsolatában: 1,7 ezermilliárd dollárról beszélünk, ebből

400 milliárd dollár naponta kel át az óceánon áruk és szolgáltatások formájában.

Ezért mutatunk ekkora türelmet, ezért alkalmazunk kreatív megoldásokat.” Ismételten hangsúlyozta, hogy ha marad a 30 százalékos vagy annál magasabb vám, akkor a kétoldalú kereskedelem, ahogy eddig ismertük, megszűnik, és ez mindkét fél számára rendkívül negatív következményekkel jár.