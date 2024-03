Orbán Viktor a jószomszédi viszonyról beszélt a szlovák házelnökkel

A karmelita kolostorban tartott megbeszélésen szóba került az orosz–ukrán háború, a migránsok és a határok védelme, de az energetikai együttműködés kérdése is. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy nagy örömnek tartja, hogy Szlovákia is a béke pártján áll.

2024.03.11. 17:03 | Szerző: VG/MTI