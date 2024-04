Szlovákia légvédelem nélkül maradt

Miután hamarosan elviszik az olasz kormány által Szlovákiának ideiglenesen átadott SAMP/T légvédelmi rendszert, északi szomszédunk légvédelem nélkül maradhat – figyelmeztetett egy hónapja Robert Fico, az ország miniszterelnöke. A szlovák hadügyminisztérium pedig azóta sem találta meg az olasz légvédelmi rendszer pótlását.

Fotó: GettyImages

Az ukránoknak adtak mindent

Az ország ugyanis még az Ukrajna elleni orosz inváziót követően adományozta Kijevnek Mig–29-eseit és az ugyancsak szovjet S–300-as rakétarendszerét, amikor még Eduard Heger volt a szlovák kormány feje. Ezekért

az eszközökért Szlovákia mintegy 200 millió dolláros kártérítést kapott az Európai Békeprogramból, továbbá 700 millió dolláros katonai felszerelést az Egyesült Államoktól.

A szlovák légvédelmet előbb az ország NATO-szövetségesei biztosították, előbb négy Patriot rakétával, melyből kettő Németország, egyet-egyet pedig az Egyesült Államok és Hollandia adott. Idővel azonban ezeket is visszakérték a kölcsönadó országok, az utolsó két Patriot rakétát tavaly nyáron szállították vissza – derül ki az Infostart írásából.

Ezután érkeztek meg a rövidesen távozó SAMP/T rakéták Olaszországból, de a Rómával kötött megállapodás április 10-én lejár. Márciusban ugyan Robert Kalinák hadügyminiszter azt mondta, lehetséges, hogy meg tudnak egyezni a szerződés meghosszabbításáról, ám a tárca friss közlése szerint ez nem valósult meg.

A V4-országok légiereje segít

Ugyanakkor a szlovák hadügyi tárca szerint a szlovák légtér így is megfelelően védett, hiszen azt most is őrzik a a cseh, a lengyel és a magyar légierő vadászgépei.

A tavaly született megállapodás addig tart, amíg Szlovákiába meg nem érkeznek az Egyesült Államoktól megrendelt F–16-os vadászgépek. A szerződést még 2018-ban kötötték meg és az 14 vadászgépről szól, ám azok szállítása késett a koronavírus-járvány miatt. Az F-16-osokat gyártó Lockheed Martin gyárát

a szlovák hadügyminiszter március elején személyesen kereste fel, ahol hivatalosan is átvette az első két vadászrepülőt.

Ezek idén nyáron érkezhetnek, amit a többi 2025-ben követ majd a tervek szerint. A vadászgépek ideiglenesen a kuchynai katonai repülőtéren fognak állomásozni, éppen ott, ahol az olasz légvédelmi rendszer is működött.

A szlovák hadügyminisztérium azt is közölte, hogy Szlovákia légvédelmét közepes és rövid hatótávolságú légvédelmi eszközökkel fogja megerősíteni, melyek szintén saját tulajdonban lesznek, így az állam teljes ellenőrzést gyakorolhat a szlovák légtér felett. Azt azonban nem árulták el, hogy ezek milyen eszközök lesznek.