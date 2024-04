Imént benyújtottuk az újabb gyermekvédelmi törvénycsomagot – írta ki Facebook-oldalára Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Az új javaslat egyik legfontosabb pontja, hogy tovább szigorodnának a pedofilokat sújtó büntetések.

Újabb gyermekvédelmi törvények kerültek a parlament elé / Fotó: Shutterstock

Az újabb gyermekvédelmi törvénycsomag értelmében

nem évülnek el a pedofil jellegű szexuális bűncselekmények,

nincs feltételes szabadlábra helyezés,

nincs reintegrációs őrizet,

és az elkövetők soha nem kaphatnak erkölcsi bizonyítványt.

Kocsis Máté bejegyzésében azzal folytatta, hogy bekerülnek a nyilvános pedofil-adatbázisba azok a magyarok is, akik külföldön követnek el ilyen bűncselekményt, valamint akár 2 év börtönt is kaphatnak azok a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, akik elmulasztják jelezni, ha a gyermek veszélyeztetett helyzetben van. Az új csomagnak köszönhetően

egyszerűbben lehet majd jelenteni és eltávolíttatni azokat a tartalmakat, amik sértik a gyermekek személyiségi jogait.

„A csomaghoz szorosan kapcsolódó másik módosítás megvédi a gyermekeket az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól. Ez eszközt ad a szülők kezébe azzal, hogy egyfajta szűrt internetet kérhetnek a gyermekeiknek, melyen az NMHH által feketelistára tett oldalak nem lesznek elérhetők” – írta Kocsis Máté.

Az egyre gyorsabban fejlődő és változó technológiai környezetben átalakul a hirdetési piac, a fogyasztói szokások és a valóságérzékelés is, ezért van szükség a szabályokra Börcs Janka, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság főigazgatója szerint. Mindezek nyomán jött létre a Net Coach-program is, mert digitális szülőket kell képezni, hogy a gyermekeket meg tudják védeni az interneten is.