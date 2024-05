Az izraeli háború 232. napja - Spanyolország követeli, hogy Izrael tartsa be a Rafahhal kapcsolatos bírósági ítéletet

A spanyol kormány szombaton követelte Izraeltől, hogy teljesítse az ENSZ legfelsőbb bíróságának parancsát: azonnal hagyja abba a bombázást és a Rafah elleni szárazföldi támadást. Spanyolország hangsúlyozta, hogy a nemzetközi bíróság ítélete jogilag kötelező jellegű.

Spanyolország követeli, hogy Izrael állítsa le a Rafah elleni támadásokat / Fotó: Anadolu via AFP

„A nemzetközi bíróság által meghatározott elővigyázatossági intézkedések, beleértve azt is, hogy Izraelnek be kell fejeznie rafahi katonai offenzíváját, kötelezőek. Izraelnek be kell tartania ezeket” – írta José Manuel Albares spanyol külügyminiszter a The Guardian szerint.

Ugyanez vonatkozik a tűzszünetre, a túszok szabadon bocsátására és a humanitárius segélyek Gázába való bejutására

– tette hozzá Albares. A hágai Nemzetközi Bíróság elrendelte Izraelt, hogy állítson le minden olyan rafahi hadműveletet, amely „egészben vagy részben” elpusztítja a palesztin népet. Közben fontos tény, hogy a háború azután tört ki, hogy a Hamász terroristái több mint 1200 civlit mészároltak le a lehető legerőszakosabb és legembertelenebb módon. A gázai egészségügyi minisztérium szerint legalább 35 903 palesztin meghalt és 80 420-an megsérültek Izrael Gáza elleni katonai offenzívájában október 7. óta.

A jövő héten újraindulnak a közvetített tárgyalások Izrael és a Hamász között

a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok kiszabadításáról – közölte szombaton egy tisztviselő, aki ismeri az ügyet. A Reuters szerint a tárgyalások újraindításáról szóló döntés azután született, hogy az izraeli Moszad hírszerző ügynökség vezetője találkozott a CIA vezetőjével és a közvetítőként tevékenykedő katari miniszterelnökkel – mondta a forrás, aki nem volt hajlandó azonosítani magát.