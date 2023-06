Csaknem 60 millió forint ingyenpénzhez jutott hozzá a Sziget Zrt. 2022-ben – ez derül ki a társaság tavalyi pénzügyi beszámolójából. Az olyan nagy rendezvények, mint a Sziget, a Balaton Sound vagy a Volt (bár ez idén elmarad) jogait tulajdonló cég az úgy nevezett FestiPay rendszeren keresztül jutott hozzé ehhez a tetemes összeghez.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A FestiPay még 2018-ban jelent meg a Sziget Zrt. által szervezett fesztiválokon. Akkor az addig megszokott fesztiválkártyákat a karszalagba épített chippek váltották fel, amivel már nem csak a beléptetést bonyolítják, hanem egyben fizetni is tudnak vele a fesztivál területén a látogatók. Ehhez viszont először egyenlegfeltöltésre van szükség, ami mobilapplikációról, online utalással, és – itt jön a lényeg – a helyszínen is lehetséges bankkártyáról és készpénzzel is. Csakhogy miközben az online vagy az alkalmazáson keresztül történő pénzfeltöltés lehetővé teszi, hogy az adott egyenlegen megmaradt összeget a rendezvény végén automatikusan visszakapja a tulajdonosa, addig az, aki a helyszínen fizetett be készpénzben az adott fesztivál valamelyik feltöltőpontján (top up),

annak magának kell gondoskodnia arról, hogy a fel nem használt összeget visszaszerezze.

Ha ezt nem teszi meg vagy nem tudja elintézni – lássuk be, erre fesztiválkörülmények között jócskán van esély –, akkor így járt: a fennmaradó pénzét elveszíti és az a Sziget Zrt-nél landol. Ezt nevezik hivatalosan és némiképp diszkréten "kártyán maradó összegnek" és ebből folyt be 57,586 millió forintos árbevétele 2022-ben a társaságnak. A Szigetben már egyébként évek óta nincs magyar rész, a kizárólagos tulajdonos a Luxemburgban bejegyzett Superstruck Holding, ami mögött valójában egy amerikai befektetési alap, a Providence Equity Partners áll.

Egyre fogy a Sziget ingyenpénze, de még így is sok

Visszatérve a kártyán maradó összegre, a közel 60 milliós ingyen pénz nem kevés, de volt ez már ennél jóval több is:

A Covid miatt 2020-ban és 2021-ben elmaradtak a fesztiválok, de 2022-ben megtörtént a kapunyitás és újabb szűk 60 milliós tétel sült ki belőle. A trend viszont egyértelműen azt bizonyíthatja, hogy minden évben csökken ez az összeg és egyre kevesebb pénz marad a FestiPay egyenlegein. Ami mutathatja a fesztiválozók tudatosságát, de azt is, hogy azért időről-időre érzékelik a szervezők a helyzet visszásságát és technikai oldalon könnyítik a pénzek visszaszerzését. Ennek hatása jól látszik, hiszen mikor 2018-ban lehetővé vált az alkalmazásos feltöltések esetében az automatikus visszautalás, akkor egyből lefeleződött a Szigetnek "adományozott" pénz. Aztán 2019-ben is is könnyítéseket alkalmazott a FestiPay (amiben 31,5 százalékos részesedése van a Sziget Zrt-nek), aminek szintén volt eredménye.

Mit kezd a Sziget az ingyenpénz problémájával?

Ebből kiindulva a Világgazdaság megkereste a céget, hogy tervezik-e megoldani akár már az idei fesztiválokon, hogy a helyszíni feltöltéseknél is megoldják az automatikus visszatérítést, illetve hogy alapvetően mit gondolnak erről a most már hosszú évek óta megoldatlan problémáról. A Sziget Zrt. sajtóirodája válaszában azt hangsúlyozta, hogy a pénz visszaváltására több lehetőség van, amire minden fórumon felhívják a figyelmet.

Egyrészt, aki online töltötte fel az összeget, az a fesztivál után automatikusan, online kapja vissza a bennmaradó pénzt. A készpénzes feltöltött összegek esetén a több helyen elhelyezett visszaváltó pontokban, készpénzben tudjuk visszaadni a bennmaradó pénzt, ezt érthető okokból személyesen kell kérni. Tehát semmi nem akadályozza és minden lehetőség adott, hogy visszaváltsák a látogatók a bennmaradt összegeket

– érveltek. Ebből tehát az olvasható ki, hogy nincs napirenden a készpénzes, megmaradt egyenlegek automatikus visszautalása vagy legalább az érvényességük átmentése a következő fesztiválszezonra.

Akinek nem tetszik a FestiPay, tud máshogy is fizetni

A Sziget állítása a már rendelkezésre álló lehetőségekről természetesen papíron abszolút igaz, de talán fontos még egyszer emlékeztetni arra, hogy fesztiválkörülmények között ilyen fokú pénzügyi tudatosság, hogy majd az adott buli végén a fesztiválozók maradéktalanul gondoskodnak a megmaradt, sokszor mindössze pár száz forintjuk visszaszerzéséről, aligha várható el a fogyasztóktól. Mindenesetre a Sziget szerint a feltöltős kártyás fizetési lehetőség, amihez hasonlót szinte az összes nagyobb hazai fesztivál használ,

egy olyan kényelmi szolgáltatás,

ami lényegesen javítja a vásárlási élményt,

csökken a sorbanállási idő,

gyorsabb a kiszolgálás,

egyszerűbb a vásárlási folyamat, mint a készpénzes fizetés esetén.

Azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a FestiPay nem kizárólagos fizetési eszköz és a látogatók természetesen saját bankkártyájukkal is fizethetnek. Hozzátették viszont, hogy nyilván a feltöltési opció abban előnyösebb, hogy a vásárló csak a feltöltött összeg erejéig költ. Vagyis ha úgy tetszik, nem tud túlköltekezni és ezzel óvja saját anyagi helyzetét.

Mekkora bevétele volt a Szigetnek 2022-ben?

Meg persze a Szigetét is, ami egyébként meglehetősen stabil. A 2022-es évben az értékesítése megközelítette a nettó 16,8 milliárd forintot, profitja pedig meghaladta a 355 millió forintot. Ha azt vesszük, hogy ennek hatodát, csaknem 60 millió forintot tehát a FestiPay rendszer "trükkje" termelt ki, akkor megállapítható, hogy ennek a felszámolása pénzügyileg nem kifizetődő.