Merénylet a szlovák miniszterelnök ellen: Robert Fico üzenetet küldött a kórházi ágyáról

Terjedelmes interjút közölt a Pravda péntek reggel a szlovák államfővel. Peter Pellegrini nyilatkozata egyfelől a pozíciója miatt is fontos, de most külön súlyt ad neki, hogy csütörtökön bent járt Robert Ficónál a besztercebányai kórházban.

Ahogy arról a Világgazdaság is tucatnyi cikkben beszámolt, a szlovák miniszterelnök ellen május 15-én, szerdán követtek el merényletet a szlovákiai Nyitrabányán. Az elkövető a 71 éves Juraj Cintula, akit letartóztattak, és akár 25 éves börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Robert Fico életveszélyes sérüléseket szenvedett, a leadott öt lövésből négy eltalálta a hasi, a mellkasi tájékon, illetve a karján is.

Azonnali műtéti beavatkozásra volt szükség, ezért nem volt idő Pozsonyba szállítani, helyette a besztercebányai Roosevelt egyetemi kórházba vitték, ahol több mint ötórás operációt hatottak végre rajta. Az állapotát stabilizálták, de még nincs túl az életveszélyen. Az orvosi konzílium a tervek szerint hétfőn dönt a további kezeléséről.

Visszatérve Peter Pellegrini látogatására, az alig néhány percet tartott, mert az orvosok nem engedélyeztek többet. Viszont ezalatt tudott beszélni Ficóval, aki húszéves harcostársa. A látogatás körülményeiről és a megismert információkról most beszámolt a szlovák sajtónak.

A frissen megválasztott szlovák államfő elmondta, hogy a merényletet követően Robert Fico nem veszítette el az eszméletét, végig a tudatánál volt egészen addig, amíg be nem tolták a műtőbe. Felidézte, hogyan értesült a merényletről.

Meg kell mondanom, először nem hittem el a belügyminiszter által nekem küldött nagyon rövid üzenetet.

„Ebben az állt, hogy a miniszterelnököt meglőtték. Azt hittem, valaki tréfát játszik velem. Megdöbbentem, elborzadtam, aztán persze nagyon intenzíven követtem az eseményeket, és mindent megtettem, hogy minél előbb visszatérjek Szlovákiába, mert akkor külföldön tartózkodtam.”

Az újságíró rákérdezett, hogy mit beszéltek egymással a kórházban. A beiktatására váró szlovák államfő először is úgy reagált, hogy nem szeretne erről beszélni, mert nagyon érzelmes dialógus volt. „Nehéz volt látni azt az ember, aki két évtizeden át teljes erőbedobással dolgozott a miniszterelnöki és a politikai funkciójában, most pedig az intenzív osztályon fekszik súlyos sérülésekkel és a műtétből lábadozva. Annyit elmondhatok, hogy a bátorítás mellett ő maga is kérést fogalmazott meg. Arra hívott fel bennünket, hogy

próbáljuk megnyugtatni a társadalmat, hogy az elkövetkező órákban és napokban ne ismétlődhessen meg még egy ilyen esemény.

Erre kért engem, és ezzel teljes mértékben egyetértek” – mondta Peter Pellegrini.

Meddig marad kórházban Robert Fico?

A szlovák államfő egyúttal cáfolta, hogy Robert Ficóra újabb műtét várna. „Nem, a kórházigazgató ezt az információt nem erősítette meg. Éppen ellenkezőleg, a legfrissebb állás szerint hétfőn ülésezik majd az orvosi konzílium, amely ezt követően dönt arról, hogyan folytatódjon a kezelése. Ha minden rendben, lehet, hogy Besztercebányáról átszállítják közel a lakóhelyére. De ez még messze van. A miniszterelnökre most kritikus órák, napok várnak, hogy megbirkózzon mindazzal, ami a komoly műtét után még várhat rá” – hangsúlyozta.

Végezetül azt is megkérdezték tőle, hogy tervezi-e, hogy a következő napokban ismét felkeresi a miniszterelnököt. Úgy felelt, hogy megvárja, hogyan alakul az állapota. Ha az orvosok megengedik, újra meglátogatja, és természetesen tájékoztat is a történtekről. Biztos benne, hogy Robert Fico gondosan követni fogja a történéseket, miután jobban lesz. „Sok fontos lépés áll még előttünk. Remélem, hogy az egészségi állapota úgy alakul, hogy a kórházi ágyán ugyan, de tudunk majd konzultálni. Hálás leszek, ha tudunk majd így dolgozni, mert ez azt jelenti, hogy az állapota javul. Most szorítsunk neki, hogy a szervezete jól reagáljon a műtétet követően” – zárta interjúját a szlovák államfő.