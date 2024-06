Az izraeli háború 249. napja – Újabb Hamász-parancsnokot iktattak ki

A Hamász azt állítja, hogy az egyik ciszjordániai parancsnoka meghalt egy hétfő esti összecsapásban az izraeli erőkkel. Izrael hétfő este közölte, hogy több terrorcselekménnyel gyanúsított személyt is semlegesítettek.

Újabb Hamász parancsnok hullott el / Fotó: AFP

A Hamász közleménye szerint Mohammed Dzsaber Abdót a terrorszervezet másik három tagjával együtt egy Ramallah melletti faluban ölték meg.

Abdo 20 évet töltött izraeli börtönökben.

Izraeli határrendészek megöltek egy palesztin fegyverest, akit azzal vádolnak, hogy gyújtogatást követett el egy ciszjordániai telepi farmon, valamint további három palesztin terrorgyanús személyt is semlegesítettek – írja a The Times of Israel. Az izraeli rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak az autójukkal megpróbáltak beleütközni a rendőrökbe, akik válaszul tüzet nyitottak, megölve a négy férfit.

Már az ENSZ is sürgeti a Hamászt, fogadja el a tűzszüneti javaslatot. Egyelőre úgy tudni, hogy a Hamász pozitívan reagál a tervezetre, az ENSZ viszont arra sürgeti a terrorszervezetet, hogy feltételek nélkül fogadja el a megállapodást, és kezdjék meg az abban leírt lépéseket.