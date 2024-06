A gonoszság és a politikai gyűlölet hírnöke volt az az őrült, aki lelőtte Robert Ficot – ezt maga a szlovák miniszterelnök mondta, aki hozzátette, hogy a merénylőt a politikailag sikertelen és frusztrált ellenzék tevékenysége bujtotta fel a támadásra.

Fico üzent a Soros György által támogatott médiának / Fotó: Robert Fico / Facebook

Fico egy hosszabb videót osztott meg Facebook-oldalán, amiben mindezek mellett arról is beszélt, hogy megbocsát a merénylőnek.

Fico szerint a szlovák ellenzék, a kormányellenes média és a külföldről finanszírozott civil szervezetek bagatellizálják a merényletet és azt állítják, hogy annak nem volt politikai háttere, pusztán egy elmebeteg támadása.

Szeretném megkérni a kormányellenes médiát, különösen azokat, amelyeket Soros György pénzel, hogy ne csináljanak úgy, mintha ez az egész semmiség lenne. Ennek a gyilkossági kísérletnek komoly következményei lehetnek

– mondta a videóban a szlovák kormányfő. Ezt követően felvetette a kérdést, hogy a szlovák kormány ellenfelei, akkor is ilyen félvállról vennék-e ezt a merényletet, ha egy ellenzéki politikust lőtt volna le egy SMER-hez köthető ember?

A miniszterelnök azt is kifejtette, hogy a támadás ellenére továbbra is ellenzi, hogy az katonai támogatást nyújt Ukrajnának. Szerinte azért a merénylet is oda vezethető vissza, hogy egyértelműen kiállt az ellen, hogy Szlovákia belekeveredjen a háborúba és az ellene intézett támadás a bizonyítéka annak, hogy az EU-ban megszűnt a saját véleményhez való jog.

Fico úgy látja, hogy a kisebb országok szuverenitása manapság szálka a nagyhatalmak szemében.

Hosszú politikai karrierem alatt mindig támaszkodtam a más véleményhez való alapvető politikai jogra, és alapvetően utasítottam el az egyetlen helyes vélemény politikáját, amelyet néhány nagy nyugati demokrácia agresszívan képvisel. Szlovákia megtagadta, hogy Ukrajnának állami készletekből bármilyen katonai segítséget nyújtsunk, kivéve a humanitárius segélyt, és ahol továbbra is alapvetően a békét részesítjük előnyben a háborúval szemben

– mondta a szlovák miniszterelnök. Hozzátette, hogy a nagy demokráciák jelenleg a valós külpolitikai kérdésekben egyetlen kötelező véleményt érvényesítenek, és elutasítják a kis országok szuverén pozícióit. Szerinte a szlovák belpolitikában ez úgy nyilvánul meg, hogy a legitim kormányzati hatalommal szembeni erőszakos és gyűlöletkeltő túlkapásokat nemzetközi szinten minden kommentár nélkül tolerálják.