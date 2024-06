Az izraeli háború 243. napja – robbanás történt az izraeli hadsereg bázisán

Keddről szerdára virradó éjszaka eddig ismeretlen eredetű robbanás történt az izraeli hadsereg (IDF) egyik katonai bázisán. Az hadsereg közleménye szerint a detonáció az IDF egyik dél-izraeli bázisán történt, és kilenc katona megsérült, kettő súlyosan – számolt be a The Times of Israel hírportál.

Az izraeliek okkal tartanak légitámadásoktól / Fotó: Eyad Baba / AFP

A hadsereg tájékoztatása szerint a kilenc sebesült közül kettőnek továbbra is súlyos az állapota, ketten közepesen súlyos, öten pedig könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba. A hírek szerint nagy mennyiségű lőszer robbant fel. Az IDF vizsgálja az incidens körülményeit.

Nem csak a robbanás okozott aggodalmat Izraelben. Ellenséges drónok támadása miatt légiriadó volt érvényben a libanoni határ közelében fekvő Kiryat Shmona városában és a környező 14 kisebb településen.

🚨 Large Red Alert [09:26:29] - 15 Alerts:



• Confrontation Line — Ma'ayan Baruch, Misgav Am, Malkia, Iftach, Kfar Yuval, Kfar Giladi, Tel Hai, Manara, Kiryat Shmona, Mevuot Hermon Regional Council, Beit Hillel, Dishon, Metulla, Margaliot, Ramot Naftali pic.twitter.com/yxRD3dyATp — ILRedAlert (@ILRedAlert) June 5, 2024

Később kiderült, hogy a dróntámadás csak téves riasztás volt.

Azonban Tel-Aviv nem ok nélkül fordít kiemelt figyelmet az ilyen jellegű riasztásokra, hiszen rengeteg hasonló támadás éri az országot. Avigdor Lieberman korábbi pénzügyminiszter arról számolt be, hogy csak Irán áprilisban 300 rakétát és drónt lőtt ki Izraelre. Értesülései szerint Teherán egy újabb, az április 13-án végrehajtotthoz hasonló támadást tervez. Ám az iráni elnök májusi halálát követően a perzsa állam egyelőre még nem rendezte sorait, így nem lehet tudni, hogy az új vezetés milyen külpolitikai vonalat képvisel majd, és miként áll majd hozzá a Gázai övezetben október 7. óta zajló konfliktushoz.