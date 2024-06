K-pop hallgatása miatt végzett ki nyilvánosan egy embert Észak-Korea

Nyilvánosan végeztek ki egy észak-koreait, akinek a bűne annyi volt, hogy dél-koreai filmeket nézett és osztott meg, valamint K-popot hallgatott – derül ki a déli egyesítési minisztérium által csütörtökön nyilvánosságra hozott, az észak-koreai emberi jogokról szóló legfrissebb jelentésből, mely 649 északi disszidens beszámolóin alapul.

Dél-Koreában imádják, Észak-Koreáan halálos bűn a K-pop / Fotó: Jung Yeon-je / AFP

Az egyik meg nem nevezett disszidens beszámolója szerint a nyilvános kivégzés 2022-ben történt, az áldozat hetven dél-koreai dalt hallgatott meg, és három déli filmet is megnézett. A jelentés további részleteket is tartalmaz arról, hogyan próbálja az északi rezsim meggátolni a déli kultúra beszivárgását az országba.

Phenjan különösen a fiatalokat igyekszik megakadályozni abban, hogy szembesüljenek a dél-koreai kultúrával.

Sok minden tilos Észak-Koreában, nem csak a K-pop

Észak-Korea többek között olyan, a rendszer szerint reakciós gyakorlatokat is igyekszik tiltani, mint azt, hogy a menyasszony fehér ruhát viseljen, vagy őt a vőlegénye ölében hordozza, de tilos a napszemüveg vagy a borospohár használata is – írja a The Guardian. A mobiltelefonokat is gyakran átvizsgálják az országban a Dél-Koreára jellemző szleng után kutatva.

A nyugati kultúra káros hatásai elleni kampány még a jelenlegi vezető, Kim Dzsongun apja, Kim Dzsongil uralma alatt kezdődött, ám azóta csak fokozódott. 2022-ben az amerikai kormány által finanszírozott Szabad Ázsia Rádió arról számolt be, hogy

a rendszer a kapitalista divattal szemben is fellép, legyen szó frizurákról vagy épp a szűk farmerekről.

Hiába az északi rezsim erőfeszítései, a déli kultúra futótűzként terjed

A dél-koreai kultúra beszivárgása ugyanis veszélyt jelenthet az országot 1948-as alapítása óta uraló Kim család hatalmára, melynek tévedhetetlensége a rendszer uralmának egyik alapja. A drákói szigor ellenére azonban egyre nehezebb megállítani Dél-Korea kultúráját a határon az egyik disszidens szerint. Mindez annak ellenére van így, hogy a koronavírus-járvány idején Észak-Korea Kínával közös határát is jórészt lezárta.