Kölcsönös védelmi egyezményt kötött Oroszország és Észak-Korea

Átfogó stratégiai együttműködési megállapodást írt alá szerdán Phenjanban Vlagyimir Putyin orosz elnök és az Észak-Koreát vezető Kim Dzsongun, ami Oroszország egyik legfontosabb lépése lehetett Ázsiában az elmúlt években.

Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun / Fotó: Anadolu via AFP

A 2000 óta először Észak-Koreába látogató Putyin a két ország között mélyülő kapcsolatokat nyíltan Ukrajna növekvő nyugati támogatásához kötötte, és jelezte, hogy az együttműködés a katonai és technológiai területre is kiterjedhet. A Reuters tudósítása szerint Kim dicsérte Oroszország hatalmas jelentőségű stratégiai döntését Észak-Korea támogatására.

Változhatnak az erőviszonyok a Koreai-félszigeten

A megállapodás – melyet nem hoztak nyilvánosságra – szövegétől függően mindez akár drámai változást is jelenthet Északkelet-Ázsia stratégiai egyensúlyában is. Noha Phenjan rendelkezik védelmi paktummal Kínával is, a két ország között korántsem olyan szoros az aktív katonai együttműködés, mint ami Oroszország és Észak-Korea kapcsolatát jellemzi az elmúlt évben.

Az amerikai külügyminisztérium szerint a két ország közötti mélyülő együttműködést mindenki aggodalommal figyeli, aki érdekelt a béke és a stabilitás fenntartásában a Koreai-félszigeten, a globális nonproliferációs rendszerben, az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak betartásában vagy az ukrán nép támogatásában.

Putyin az Egyesült Államokat, Dél-Koreát és Japán vádolta a fokozódó feszültségért a félszigeten, és közölte, hogy Észak-Koreának joga van megerősíteni a védelmét. Kim szerint az egyezmény poltikai, gazdasági és védelmi téren is fokozza az együttműködést, de szigorúan békeszerető és védelmi jellegű. Ám kifejezte támogatását Oroszország minden politikájával kapcsolatban, beleértve Ukrajnát is, amiről Putyin elmondta, hogy ezt mélységesen értékeli. Putyin szerint Oroszország az Egyesült Államok hegemón, imperialista politikája ellen küzd Ukrajnában.

Tavaly szeptemberben Putyin fogadta Kimet Oroszországban.