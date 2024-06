Berlin és Róma után szerdán Párizsba érkezik hivatalos látogatásra Orbán Viktor. A francia vizit része a magyar miniszterelnök európai diplomáciai körútjának, melynek szakasza a csütörtökön kezdődő uniós csúccsal ér véget.

Orbán Viktor Európát járja: ebéddel várja a francia elnök – ezért megy Párizsba / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

A kormányfő azért is keresi fel az unió legfontosabb vezetőit, mert július 1-jétől Magyarország tölti be az EU soros elnökségét. Ezeken a kétoldalú találkozókon mutatja be, milyen napirenddel készül a féléves tisztségre a magyar kormány. Ezenfelül minden bizonnyal a brüsszeli lapok leosztása is szóba kerül, mivel a szövetség éppen arra készül, hogy megválassza a következő öt évre az Európai Bizottság vagy az Európai Tanács új elnökét.

Ez most a legfontosabb uniós kérdés, amely alapjaiban határozza meg a brüsszeli politikát. Ahogy az már lenni szokott ilyenkor, új fejezetek nyílnak, az eddigi erőviszonyok már nem mérvadók, és mindenki tiszta lappal ül oda a tárgyalóasztalhoz, amelynél pozíciókat osztanak, és alkuk sora követi egymást.

A soron következő francia látogatásról a magyar és a házigazda oldal is megszólalt már. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke arról adott tájékoztatást, hogy Orbán Viktor még kedden, a római tárgyalásai befejeztével utazik Párizsba, hogy szerdán megbeszélést folytasson Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel az Elysée-palotában. A két vezető a július elsején induló hat hónapos magyar EU-elnökség célkitűzéseit tekinti át.

A francia média ennél némiképp bőbeszédűbb. Saját információkra hivatkozva egyebek mellett azt is leírták, hogy a tárgyalás 13 órakor kezdődik,

méghozzá munkaebéd keretében.

Macron köreiből úgy kommentálták az eseményt, hogy ez lehetőség az Európai Tanács esedékes ülésére és a leendő soros magyar elnökségre való felkészülésre. Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a köztársasági elnök Ukrajna és az európai védelmi ipar támogatását is szóba hozhatja. Nem is próbálják tagadni, hogy a Macron–Orbán csúcs kifejezetten jelentős nagypolitikai szempontból, már csak azért sem, mert vasárnap tartják az előrehozott francia parlamenti választások első fordulóját.