Washington késlelteti az új F–15-ösök eladását Izraelnek

Annak ellenére, hogy a Fehér Ház feloldotta az Izrael elleni fegyverszállítási korlátozását, mégis késleltetik 50 darab F–15-ös vadászgép eladását Netanjahu kormányának. Az izraeli külügyminisztériumtól azt várták, hogy hivatalosan értesítse a kongresszust a 18 milliárd dolláros eladásról, de még nem tette meg.

Washington késlelteti az új F–15-sök eladását Izraelnek / Fotó: Zuma Press

A külügyi tárca szerint jelenleg nincs olyan törvény, ami akadályozná az F–15-ösök megvásárlását. Izraeli tisztségviselők szerint egyáltalán nem kérdés, hogy megtörténik-e a vétel, hanem, hogy mikor – írja a The Times of Israel. Több amerikai szenátor is arról számolt be, hogy

a korlátozások elleni tiltakozásaikat a Biden-adminisztráció erős nyomására vonták vissza.

Az Egyesült Államok megígérte Izraelnek, hogy a következő napokban eltöröl minden fegyverszállítási korlátozást – erősítette meg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, miután több izraeli és német sajtóorgánumban források nélkül közölték a hírt. Netanjahu azt mondta, hogy Antony Blinken külügyminiszternek kifejtette, mennyire értékelik az Egyesült Államok támogatását, de nehezményezik, hogy egyes fegyvereket visszatartanak.