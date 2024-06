Washington feloldja az Izrael elleni fegyverszállítási korlátozását

Az Egyesült Államok megígérte Izraelnek, hogy a következő napokban eltöröl minden fegyverszállítási korlátozást – erősítette meg Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök, miután több izraeli és német sajtóorgánumban források nélkül közölték a hírt. Netanjáhú azt mondta, hogy Antony Blinken külügyminiszternek kifejtette, mennyire értékelik az Egyesült Államok támogatását, de nehezményezik a visszatartott fegyvereket.

Az USA feloldja az Izrael elleni fegyverszállítási korlátozását / Fotó: AFP

A miniszterelnök szerint Blinken a személyes találkozójukon megígérte, hogy feloldják a fegyverszállítmányokat érintő korlátozásokat, ez pedig már a napokban megtörténhet – írja a The Times of Israel. Netanjáhú Winston Churchillt idézte: „Adja meg nekünk az eszközöket, mi elvégezzük a munkát” – mondta a brit miniszterelnök az Egyesült Államoknak, és most Izrael ugyanezt üzeni.

Benjámín Netanjáhú szerint a fegyverszállítási korlátozást teljesen feloldották,

ezt közölte Joav Galant védelmi miniszterrel, Ron Dermer stratégiai miniszterrel és Tzachi Hanegbi nemzetbiztonsági tanácsadóval.

Az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy megakadályozza az összecsapások kiszélesedését Izrael és az Irán támogatását élvező libanoni Hezbollah milícia között. Amos Hochstein, az amerikai elnök különmegbízottja kedden Bejrútban a Nabih Berrivel, a libanoni parlament elnökével folytatott egyeztetése után beszélt erről.