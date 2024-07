Az orosz-ukrán háború 877. napja – Pénteken telefonon tárgyal Trump és Zelenszkij

A pénteki napon telefonon fog tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump republikánus elnökjelölt több forrás szerint is. Ez lesz a két politikus közötti első megbeszélés azóta, hogy Trump elnöki ciklusa lezárult.

Zelenszkij és Trump / Fotó: Shealah Craighead / White House

A beszélgetésnek különös jelentőséget ad, hogy a republikánus elnökjelölt Ukrajna-politikája komoly aggodalmakat kelt Európa-szerte. Ugyanakkor a CNN-nek nyilatkozó egyik forrás figyelmeztetett, hogy a politikusok napirendje gyakran változik, ám a megbeszélés megfelelő időzítése már egy ideje témája az egyeztetéseknek.

Trump állítja, elhozná a békét, de nem mondja el, hogyan

Trump többször is jelezte, hogy egyetlen nap alatt le tudná zárni az orosz–ukrán háborút, igaz, azt nem árulta el, hogyan. Miután Orbán Viktor miniszterelnök találkozott a republikánus politikussal, az Európai Unió vezetőinek írt levelében arról írt, hogy

Trump megválasztása esetén nem várna a beiktatásáig, hogy elkezdjen a békeszerződésen dolgozni.

A múlt hónapban lezajlott elnökjelölti vitában Trump arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin békefeltételei – melyek szerint Ukrajnának területi engedményeket kellene adnia – nem elfogadhatók.

Azonban Trump és szövetségesei többször kritizálták az Ukrajnának nyújtott amerikai hadisegélyt is. Zelenszkij múlt heti washingtoni útján pedig arról beszélt, hogy mindenki – beleértve Putyint is – novemberre vár. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy bár Biden és Trump nagyon különböző, mind a ketten támogatják a demokráciát, ami miatt úgy véli, hogy Putyin mind a kettejüket gyűlöli.