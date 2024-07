Figyelmeztet a meteorológus: előjel nélkül csaphat le egy hidegfront vasárnap

A vasárnap érkező hidegfront hatásáról a HungaroMet Zrt. siófoki obszervatóriumának vezetője elmondta, a változó irányú szél gyorsan északnyugatira fordul, a legerősebb széllökések rövidesen 45–55 kilométer per óra sebességűek lesznek, de 60–65 kilométer per órás erősségűek is előfordulnak. Horváth Ákos tájékoztatása szerint 14 óra körül várható a gyorsan mozgó, éles hidegfront megérkezése a Balatonhoz, amikor sokan tartózkodhatnak a tóban.