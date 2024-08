Elkezdődött: a Hezbollah megtámadta Izraelt, drónok és rakéták záporoztak

A libanoni Hezbollah drónokkal és rakétákkal támadja Izrael északi részét. A támadás az első lépése annak a megtorló hadműveletnek, amelyet a szervezet egyik vezetőjének a meggyilkolása miatt indítanak.

A Hezbollah elsütötte a puskát, hamarosan kitörhet a háború Izraellel / Fotó: AFP

A Hezbollah közölte, hogy az észak-izraeli Acre közelében lévő két katonai bázisra mértek csapást, valamint egy másik helyszínen egy katonai járműre – írta meg a Reuters.

A Reuters birtokába került felvételek szerint a libanoni szervezet nemcsak katonai létesítményekre támadt, hanem a civil lakosságra is. Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy nagyszámú drón hatolt be a légterébe Libanon felől. Azt is közölték, hogy több civil megsérült Nahariya tengerparti város déli részén. A Reuters felvételein az látszik, hogy az egyik drón egy buszmegálló közelében csapódott be.

Az izraeli hadsereg azonnal válaszcsapást mért a Hezbollahra, két dél-libanoni katonai létesítményt bombáztak le.

A Hezbollah támadása még egy lépéssel közelebb sodorta a Közel-Keletet egy kiterjedt háborúhoz. A libanoni szervezet azért akar bosszút állni Izraelen, mert a zsidó állam a múlt héten meggyilkolta egyik magas rangú vezetőjüket, Fuad Shukrt. A Hezbollah-vezér elleni merénylettel szinte egy időben a Hamász egy vezetőjével is precíziós rakéta végzett Teheránban. Ez utóbbi eset miatt Irán is megtorló lépésekről beszélt. Egy amerikai kutatóintézet jelentése szerint Iránban mobil rakétaindító állások csoportosulnak az ország nyugati részén, készen a rohamra.

A keddi rakéta- és dróntámadás a Hezbollah közlése szerint még csak a kezdet. Ez még nem a bosszú volt, amit Fuad Shukr meggyilkolása miatt ígértek.

A Hezbollah és az izraeli hadsereg az elmúlt tíz hónapban a gázai háborúval párhuzamosan lőtte egymást. Nem történt behatolás egymás területére, a felek rakétákkal és drónokkal lőttek át a határon.