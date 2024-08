Döntött a bíróság: nem nevezhető el sétány Horn Gyuláról

Budapest Főváros Kormányhivatalának adott igazat ítéletében a Fővárosi Törvényszék, amely szerint jogsértő a XIII. kerületi Horn Gyula sétány elnevezése, ezért hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közgyűlés erről szóló rendelkezését – közölte a kormányhivatal.

Horn Gyula / Fotó: AFP

Azt írták, a törvényszék az önkormányzati törvény vonatkozó rendeletére hivatkozva megerősítette, hogy közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.

A testület azt is megállapította, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak be kellett volna szereznie a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) állásfoglalását, mivel jegyzőkönyvek által is bizonyítottan kétség merült fel a tekintetben, hogy a közterület elnevezése megfelel-e a törvény rendelkezésének.

A Fővárosi Önkormányzat a kormányhivatal felhívásával ellentétben nem kérte ki az MTA állásfoglalását, és a 2023. márciusi, a közterület elnevezésének módosítását kérő törvényességi felhívásnak sem tett eleget, Budapest Főváros Kormányhivatala ezért fordult a Fővárosi Törvényszékhez 2023 áprilisában – áll a közleményben.