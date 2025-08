Ígéretes növekedési pályán a Netflix

A televízió és a mozik hegemóniája sokáig töretlennek tűnt, azonban a streamingszolgáltatók megjelenése és talán azon belül is a Netflix átrajzolta a filmezés világát. A Covid alatti időszak során jelentős változások zajlottak le a fogyasztói szokásokban, otthon is hamar elérhetővé váltak az exkluzív tartalmak, akár reklámok nélkül is, ez pedig mind a tévészolgáltatókat, mind pedig a filmes szakmát kihívások elé állította. Nem jelenthető ki egyértelműen, hogy teljesen átvette volna az uralmat a streaming, de a számok alapján elmondható, hogy egyre nagyobb sikernek örvendenek az ígéretes növekedést produkáló szolgáltatók.

Ígéretes növekedést prognosztizálnak az elemzők / Fotó: Hans Lucas via AFP

A streamingszolgáltatások terén a lemorzsolódás továbbra sem jelentős, ráadásul a piacvezető szerepéből adódóan a Netflix a jelenlegi környezetben is javuló előfizetői bázis kiépítésén dolgozik, amely mostanra 300 millió feletti ügyfélszámot tudhat magáénak. Emellett a profitabilitás megőrzése, illetve javítása szempontjából az elmúlt években látott stratégiaváltás a Netflix számára is sorsdöntőnek bizonyult, hiszen a jelszómegosztások korlátozása, valamint az olcsóbb, reklámokat tartalmazó előfizetési csomagok is növekvő előfizetői számokat eredményeztek.

Emellett a tartalomgyártás változatlanul kulcskérdés a növekedés szempontjából, hiszen a minőségi, változatos műsorok új előfizetők szerzésében, vagy esetleg a meglévő előfizetők megtartásában nyújtanak segítséget. Így az év második felére sem üres tárral készül a Netflix, hiszen többek között a Wednesday második évada, vagy a nagy sikerű Stranger Things befejező évada is jelentős tömegeket ültethet a televíziók elé. Továbbá egyre nagyobb hangsúlyt fektethet a nem angol nyelvű tartalmakra is a vállalat, hogy ezzel is szélesebb vásárlói kört fedhessen le a tartalmaival.

Ha a fundamentumokra is vetünk egy gyors pillantást, szintén nem kell megijedniük a befektetőknek, hiszen egyrészt a nemrég közzétett gyorsjelentés is erős eredményeket hozott, miközben az éves bevételi előrejelzésein is felfelé módosított a vezetőség. Az elemzői várakozások hosszabb távon is bővülést prognosztizálnak, így idén 45, majd 2026-ban 50 milliárd dollár feletti bevétel elérésére nyílhat lehetőség, míg profit oldalon is hasonló dinamikus növekedés várható, 11,5 milliárd dolláros nettó eredményt várva az idei évre.